"Naranjitas" de cooperativas se quejan del "maltrato de la gente" que ya no paga

Los "naranjitas" que se encuentran nucleados en cooperativas realizarán mañana una marcha hasta el Palacio 6 de Julio, sede del Gobierno municipal.

Parque Sarmiento, sin "naranjitas": "Está más tranquilo el parque"

Protesta

“La protesta de los ´naranjitas´ cooperativizados es mañana a razón del maltrato de la gente porque piensa que ya nadie tiene que abonar y acá en el Polo (de la Salud), sí", contó una de las cuidacoches.

"Todavía tenemos la concesión dada por la Municipalidad en la gestión de Martín Llaryora hasta 2028", agregó en Mitre Córdoba.

La mujer explicó que la cooperativa que integra "debe tener unos 70 socios" y que "algunos" de los naranjitas que estaban en el Parque Sarmiento "están queriéndose meter de pecho" en otras zonas autorizadas "porque ellos no tienen trabajo".

"Nos terminamos enfrentando pobres contra pobres", enfatizó. "Hoy vino uno y me quiso acomodar un auto porque yo estaba en otra punta. Es ir y hablarlo y decirle que no se puede, que no tienen permiso", precisó la naranjita.

Al ser consultada sobre si eran los cuidacoches que estaban en el Parque Sarmiento y fueron erradicados por una medida del municipio capitalino, la mujer respondió: "Creería que sí. Andan muchos".

Daniel Passerini ya eliminó a los "naranjitas" del parque Sarmiento y busca avanzar en los barrios

Sin "naranjitas"

El intendente Daniel Passerini anunció en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante se decisión de liberar la zona del Parque Sarmiento del cobro ilegal de estacionamiento por parte de los "naranjitas".

Ahora la intención de la Municipalidad es avanzar con una medida similar sobre los barrios Güemes y Nueva Córdoba.