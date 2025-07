“No legislamos para Uber ni para gremios”: la postura de Martín Juez sobre las apps de transporte

El concejal Martín Juez expresó un fuerte cuestionamiento a la ordenanza que regula a las plataformas de transporte, como Uber y Cabify, en la ciudad de Córdoba. En particular, criticó el artículo que impone un cupo máximo de vehículos habilitados, al que considera regresivo y perjudicial para los usuarios. “Nosotros no legislamos ni para la corporación sindical ni para las corporaciones de las empresas de transporte. Legislamos para la gente, para el usuario”, planteó.

En entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), el representante del Frente Cívico advirtió que “no podemos anteponer un servicio público que no da respuesta”. Y argumentó que el transporte urbano es hoy deficitario: “Tenemos el boleto más caro de Latinoamérica y un sistema de taxis y remises en desuso”.

Córdoba: Con mails y hashtag propio, Uber ya junta firmas y lanza una ofensiva pública contra la nueva ordenanza municipal

Críticas a la ordenanza y defensa del usuario

Juez aclaró que su postura aún se discute en el bloque, pero manifestó una oposición puntual: “Podría aceptar la ordenanza en general, pero rechazar en particular el artículo 9”. Ese apartado establece un límite a la cantidad de autos autorizados a operar mediante plataformas, lo cual, según el concejal, “va contra la esencia del servicio”. “Si reducimos la plaza a un tercio, como está previsto, la oferta será menor y el precio mayor. Y en definitiva, los que terminan pagando ese costo son los usuarios”, subrayó.

También enumeró aspectos que considera positivos de la regulación, como exigir que los vehículos tengan seguro para pasajeros, que las empresas tributen en Córdoba, y que se cumplan estándares técnicos para operar. “Hay que igualar las condiciones para que en un marco de competencia leal puedan competir tanto remiseros como taxistas”, sostuvo.

Herencia política y desafíos propios

También se refirió al peso de su apellido. Hijo del senador nacional Luis Juez, reconoció que la oportunidad de llegar al Concejo le fue facilitada por su pertenencia familiar, pero insistió en que su gestión debe juzgarse por sus propios méritos. “Llegué por la posibilidad que me abrió ser el hijo de quien soy, pero mi desafío es que la gente me juzgue después de cuatro años”, sostuvo.

Por reclamo de seguridad, legisladores de la UCR volvieron a la carga con la renuncia de Quinteros

Con 28 años, Juez se convirtió en uno de los concejales más jóvenes del cuerpo. Admite que su edad y apellido generan resistencia incluso fuera del ámbito político: “El vecino también se pregunta ‘¿cuál es el mérito de este pibe más allá del apellido?’”.

Discapacidad, formación penal y rol legislativo

Abogado penalista, Juez destaca su participación en la Comisión de Discapacidad, espacio al que le atribuye un fuerte compromiso personal: “Tengo una hermana con discapacidad. Gracias a Dios tiene todo cubierto, pero cuando uno recorre los barrios y ve la pobreza, la marginalidad, se da cuenta de que los derechos de esas personas están totalmente vulnerados”. En ese sentido, valoró el trabajo articulado con el municipio, pese a su rol opositor: “Hay muchas coincidencias con el área de Políticas Sociales, que conduce Raúl Lacava. A veces hay casos donde nadie se quiere hacer cargo y ahí tenemos que estar”.

Consultado sobre su proyección electoral, descartó postularse a la intendencia en el próximo turno: “No es mi tiempo, no es mi momento. Estoy trabajando para que el próximo gobernador de los cordobeses sea Luis Juez”, respondió. Y añadió: “Quien hace política tiene aspiraciones, pero hoy no estoy pensando en eso”.