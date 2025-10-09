Nueva etapa en Junior Achievement Córdoba: Cristina Barrientos, de Aguas Cordobesas, al frente de la fundación

Junior Achievement Córdoba anunció la asunción de Cristina Barrientos, Jefa de Relaciones Institucionales en Aguas Cordobesas, como nueva presidenta de la Fundación. Barrientos sucede a Gisela Veritier, quien culmina su gestión luego de un período de gran crecimiento institucional.

La renovación también incluye la designación de María Valentina Sala Mercado (Responsable de RRII, MKT y Sustentabilidad de Instituto Modelo de Cardiología Privado) como Vicepresidenta 1° y Laura Passerini (Directora de Molino Passerini) como Vicepresidenta 2°, reafirmando el carácter colaborativo y multisectorial de la institución.

Con una destacada trayectoria en el ámbito empresarial e institucional, Cristina Barrientos ha liderado proyectos de comunicación, sustentabilidad y articulación con la comunidad, consolidándose como referente en la construcción de alianzas estratégicas entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil.

"Es un honor asumir la presidencia de Junior Achievement Córdoba. Los jóvenes necesitan espacios donde puedan prepararse para el mundo del trabajo, desarrollar sus talentos y animarse a emprender. Nuestra responsabilidad es acompañarlos con propuestas educativas innovadoras que les permitan construir su futuro con confianza y propósito", expresó Barrientos.

Por su parte, Veritier, quien culmina su mandato, destacó: "Ha sido un orgullo acompañar el crecimiento de Junior Achievement Córdoba. Estoy convencida de que la organización seguirá siendo un puente de oportunidades para miles de jóvenes bajo el liderazgo de Cristina y el compromiso del Consejo de Administración".

El Consejo de Administración está integrado por profesionales y referentes del sector empresarial, educativo y social, provenientes de organizaciones como Addventure, Bancor, Coca-Cola Andina, Estudio Rodríguez y Asociados, Grupo Proaco, Ingenia, Jaguary Mink, Junior Achievement Argentina, MB Equipamiento, MercadoLibre, Mundos E, OSDE, Grupo Punto a Punto, Stellantis/FCA Argentina, UES 21, entre otras instituciones y personas que aportan su experiencia y compromiso.

Este órgano diseña y supervisa la estrategia global de la fundación, amplía su red de aliados y asegura la sustentabilidad de programas educativos que forman a jóvenes en competencias emprendedoras, financieras y laborales en toda la provincia.

La transición marca también un hito en el liderazgo femenino en espacios de decisión, ya que Gisela Veritier entrega el mando a Cristina Barrientos, garantizando continuidad en el compromiso con la educación emprendedora y el desarrollo de nuevas generaciones.

Junior Achievement Córdoba forma parte de una de las ONG más grandes del mundo, con más de 100 años de trayectoria global y más de 30 años de presencia en la provincia, ofreciendo programas educativos para preparar a los jóvenes para los empleos del futuro, la inclusión financiera y la formación emprendedora.