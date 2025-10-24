Nueva técnica endoscópica para el control del peso: Hospital Privado realizó por primera vez en Córdoba el procedimiento TORe

El Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa incorporando procedimientos innovadores y mínimamente invasivos que marcan un avance en el tratamiento integral de la obesidad.

Recientemente, la institución realizó por primera vez en la provincia de Córdoba una intervención denominada TORe (por sus siglas en inglés, Transoral Outlet Reduction), una técnica endoscópica que permite recuperar el control del peso en pacientes que, tras un bypass gástrico, han vuelto a ganar peso o no alcanzaron los resultados esperados.

¿Qué es este nuevo procedimiento?

TORe es una intervención realizada completamente por vía endoscópica, sin incisiones ni cicatrices. A través de un endoscopio flexible, el equipo médico accede al estómago por la boca y reduce el tamaño del orificio de salida (anastomosis gastroyeyunal) entre el estómago reducido y el intestino delgado, que con el tiempo puede dilatarse y comprometer los efectos de la cirugía original.

En este procedimiento, también es posible reducir el volumen del reservorio gástrico, logrando que el paciente recupere la sensación de saciedad con porciones pequeñas y favoreciendo una nueva pérdida de peso sostenida.

El Hospital Privado ya venía realizando procedimientos endoscópicos avanzados desde hace más de un año, pero esta es la primera vez que la técnica TORe se aplica en Córdoba a un paciente con un bypass gástrico previo, con excelentes resultados.

Beneficios del procedimiento TORe

El procedimiento se realiza 100% por vía endoscópica, sin necesidad de cirugía convencional, por lo que no deja cicatrices y reduce significativamente los riesgos y complicaciones postoperatorias.

Es una técnica ambulatoria, que dura menos de una hora y permite el alta el mismo día del procedimiento, con una recuperación rápida y mínimas molestias.

Además, se ha demostrado que TORe es un método eficaz y seguro para restaurar los beneficios del bypass gástrico, promoviendo una pérdida de peso progresiva y mejorando la calidad de vida del paciente.

¿Para quién está indicado TORe?

Este tratamiento está indicado para pacientes que, tras una cirugía bariátrica como el bypass gástrico, han recuperado peso o no alcanzaron los resultados esperados. Representa una alternativa menos invasiva que una nueva cirugía, con resultados confiables y sostenidos en el tiempo.

Un abordaje integral con estándares internacionales

En el Hospital Privado, el procedimiento TORe se realiza a través del Programa de Cirugía Bariátrica, con un equipo interdisciplinario altamente capacitado, conformado por especialistas en cirugía bariátrica, endoscopía terapéutica, anestesiología y nutrición.

Cada intervención se desarrolla bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, en una institución acreditada por la Joint Commission International (JCI), el organismo más prestigioso en calidad y seguridad hospitalaria a nivel mundial.

Este logro reafirma el compromiso del Hospital Privado con la innovación médica, la excelencia profesional y la mejora continua de los tratamientos que ofrece a sus pacientes.