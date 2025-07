Ordenanza sobre Uber: Pretto anticipa votación en agosto

El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, adelantó que la ordenanza que regulará Uber, Cabify y Didi se votará en los primeros días de agosto y definirá a las apps como “servicios privados de interés público”. En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Pretto precisó que el despacho “ya está listo” y cuenta con respaldo oficialista y opositor. El texto, explicó, “no legisla para una empresa, sino para el vecino” y replica los lineamientos fijados por el Tribunal Superior de Justicia.

El despacho del proyecto fue aprobado esta semana por la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró avanzar con consenso multipartidario. Entre los ejes principales figuran el cupo de licencias (una por cada 375 habitantes, lo que habilitaría cerca de 4.000 vehículos) y exigencias técnicas para choferes y automóviles. La norma ya está en condiciones de ser tratada en el recinto durante la primera sesión de agosto, tras el receso invernal.

Los plazos de la ordenanza



“El despacho ya está listo y podría tratarse en los primeros días de agosto”, adelantó Pretto, al detallar que el texto unificado fue consensuado con todas las bancadas oficiales y opositoras.

El viceintendente aclaró que la regulación no se diseña “para” Uber ni para ninguna plataforma particular. “No podemos legislar para una empresa; legislamos pensando en el ciudadano”, subrayó. En esa línea, definió a las aplicaciones de transporte como “servicio privado de interés público”, una categoría que —explicó— articula la iniciativa empresarial con las obligaciones propias de un servicio público esencial. Pretto remarcó que “Uber, Cabify, Didi… todas son aplicaciones que deberán atenerse a la norma que apruebe el Concejo”.

Tarifas, cupos y revisión



Consultado por la convivencia con taxis y remises, Pretto consideró que “si el taxi es mucho más caro, la demanda misma regulará la oferta”. Aun así, la propuesta incluye un esquema de cupos para evitar la saturación del sistema y una cláusula de revisión a los seis meses de vigencia. “Es muy difícil equiparar el interés particular de quien busca un ingreso extra con el interés público del transporte”, reflexionó el viceintendente.

Tras la firma del dictamen en comisión, el proyecto quedará listo para ser tratado en la primera sesión de agosto. De aprobarse, las plataformas dispondrán de 90 días para adecuarse. Pretto enfatizó que el espíritu de la norma es “ordenar el ecosistema de movilidad y garantizar un servicio seguro y asequible”.