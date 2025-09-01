Passerini abrió la Casa de las Infancias y advirtió: "Necesitamos menos motosierra y más ternura"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, inauguró este lunes la Casa de las Infancias "María Elena Walsh", un espacio público y gratuito destinado a promover derechos, creatividad y vida en comunidad de niñas y niños. El lugar funciona en el ex Centro Cultural General Paz, un edificio histórico que fue recuperado tras años de abandono.

Condenan al conductor que arrastró a un policía de la Caminera para evitar control de alcoholemia

En su discurso, el intendente mezcló referencias a la coyuntura nacional con avances de gestión local. "La Argentina vive una situación muy compleja. Este plan de ajuste le quitó recursos a municipios, provincias y jubilados, y no está dando los resultados que la gente necesita. En octubre llevaremos una alternativa con Provincias Unidas, un espacio en el que cinco gobernadores decidieron, a pesar de pensar distinto, ponerse a trabajar juntos para presentarle a los argentinos una alternativa frente a un gobierno de ajuste", señaló.

Un espacio con sello cordobés

La Casa de las Infancias se presenta como un entorno lúdico y educativo con salas temáticas, biblioteca, teatrinos, talleres y propuestas interactivas. Está pensada para visitas escolares, actividades culturales y encuentros familiares. "Los tiempos de las infancias son sagrados. La Casa de las Infancias es la clara demostración de lo que sucede cuando se le pone corazón a las ideas y combustible emocional a las decisiones políticas", expresó Passerini.

El intendente aprovechó además para marcar distancia del rumbo nacional. "Frente a semejante crueldad del Gobierno Nacional, en Córdoba la ternura pasa a tener un valor político. ¿Saben cuál es el único juguete que los chicos no van a ver acá? Una motosierra. No hay que romper nada para que las cosas sean mejor. Necesitamos menos motosierra, más educación pública, más accesibilidad, más justicia social y más ternura", lanzó en clara alusión al presidente Javier Milei.

La Justicia Electoral cordobesa resolvió cambios en la Boleta Única tras una audiencia cargada de reclamos

Obras con sentido

Junto con la inauguración, Passerini repasó el avance de distintas obras en la ciudad. Anunció que en los próximos días quedará habilitado el tramo de Colón y Costanera de la Sagrada Familia, y que en septiembre se pondrá en funcionamiento la obra de Maipú, con paradas inteligentes y ordenamiento del tránsito. "Las obras tienen sentido", sostuvo.

Derechos y comunidad

La Casa de las Infancias se organiza en distintos sectores temáticos: el mural de los afectos "Aquí estoy", la sala "Los Derechos" dedicada a explorar garantías fundamentales de la niñez, un espacio para la primera infancia, salas inmersivas dedicadas a María Elena Walsh y a la historia de Córdoba, además de un patio con esculturas y estaciones de juego.

Decathlon, Zara y Victoria’s Secret suenan en la agenda de crecimiento de Nuevocentro Shopping

Durante el acto, Passerini reconoció al Dr. Enrique Orchanscki y a la licenciada Sabina Villagra, del Museo Barrilete, como padrino y madrina de este nuevo espacio. "En Córdoba demostramos que las obras no son frías: tienen corazón, tienen ternura y buscan reparar cicatrices", concluyó el intendente.