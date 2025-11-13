Passerini: "Fue un tiempo difícil, tuve que tomar conciencia de que te digan que tenés cáncer"

El intendente Daniel Passerini retomó este jueves sus funciones en la Municipalidad de Córdoba luego de que se le realizara una cirugía de próstata en el Sanatorio Allende.

Passerini, en la Municipalidad

“Por lo que escucho, por lo que pude visualizar en el centro de salud donde yo me atiendo, ha habido claramente una repercusión. Soy una persona pública y enhorabuena que mi experiencia sirva para que todos los hombres de más de 50 años se hagan anualmente el control del antígeno prostático".

"Tener el antígeno prostático alto no es sinónimo de tener cáncer de próstata, pero significa que hay que hacerse estudios", agregó.

"Yo no tenía ningún síntoma, yo me encontraba bárbaro, ustedes no me verán muy distinto a como me veían antes. El tema es queme hice el control, detecté un valor elevado, fui al médico y gracias a los estudios detectaron de manera precoz un cáncer de próstata", explicó Passerini.

Y luego completó: "Si yo me hubiera guiado por mi sentir, a lo mejor me hacía el análisis el año que viene y quizá hubiera sido demasiado tarde".

"Fue un tiempo díficil"

"El diagnóstico lo tuve el día 16 de agosto, la programación de la cirugía requería 60 días posteriores por el nivel de agresión que sufre la próstata cuando se hacen las biopsias, y todo ese tiempo fue un tiempo difícil porque primero tuve que tomar conciencia de que te digan que tenés cáncer", precisó el intendente en diálogo con los medios.

"En segundo lugar, la parte más difícil es contárselo a tu familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y luego al gobernador, a quien le conté el problema que tenía y cuál era mi decisión. Y que obviamente tenía que esperar 60 días para programar la cirugía y que yo estaba decidido a elegir esa resolución", concluyó el jefe capitalino.

Comunicado de la Municipalidad

"El intendente @PasseriniOk retoma hoy sus actividades habituales a cargo del Ejecutivo local, luego de tomar licencia por una intervención quirúrgica y según los plazos establecidos por los profesionales médicos a cargo de su recuperación, que marcha según lo previsto", indica un comunicado oficial.

“El Intendente agradece a los vecinos y vecinas de la ciudad por las muestras de afecto recibidas y a los medios de comunicación por el tratamiento concedido a la evolución de su salud”, concluye el documento.

Pasividad anticipada

Además confirmó que la próxima semana presentará el Presupuesto 2026 que incluye un programa de pasividad anticipada.

“Hay herramientas que están previstas y que son puestas a disposición. Cobran una proporción del sueldo hasta el tiempo que se jubilen”, adelantó Passerini.

“No es una posibilidad para todos los empleados sino para quienes acrediten una cantidad de aportes y años de edad. Eso también va a estar informado como corresponde la semana que viene en el Presupuesto y no quiero adelantar imprecisiones”, cerró el intendente.