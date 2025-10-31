Passerini recibió el alta y seguirá la recuperación en su casa tras la cirugía prostática

Tras una evolución favorable luego de la cirugía a la que fue sometido este jueves, Daniel Passerini, recibió el alta hospitalaria y continuará su recuperación en su casa, según informó la Dirección Médica del Sanatorio Allende.

El parte médico señala que "durante su internación presentó una evolución postoperatoria esperable para el tipo de procedimiento realizado" y que podrá seguir con los cuidados y controles ambulatorios habituales.

La intervención, programada y con fines curativos, consistió en la extracción de la próstata (prostatectomía radical), luego de que en un chequeo anual de rutina se detectaran células tumorales malignas.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, destacó "la importancia de los controles médicos, los cuales permitieron que la enfermedad sea detectada a tiempo y que la cirugía sea con criterios curativos". Además, precisó que no se requerirán tratamientos adicionales, sólo controles periódicos, según los protocolos establecidos por el equipo del Servicio de Urología.

De acuerdo con la evolución prevista, Passerini retomará sus funciones al frente del Ejecutivo municipal dentro de 10 a 11 días hábiles. Mientras tanto, la conducción del municipio permanece a cargo del viceintendente Javier Pretto.