PJ movilizado y acto para mostrar territorio: “Somos la alternativa federal con experiencia y sensibilidad social”

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, lideró este miércoles la primera reunión estratégica de cara a las elecciones de medio término de octubre, acompañado por el gobernador Martín Llaryora. El evento, realizado en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, reunió a más de 220 intendentes, jefes comunales, legisladores y dirigentes provinciales.

“Muy contento de reunirme con intendentes que representan la renovación del peronismo y legisladores que comparten un mismo propósito: trabajar con responsabilidad, diálogo y experiencia para llevar a la Argentina a buen puerto, lejos de la polarización”, expresó Schiaretti.

En su discurso, el exmandatario destacó la necesidad de fortalecer la renovación política y subrayó que el proyecto es colectivo: “¡No valen las aventuras individuales! ¡Valen los proyectos colectivos!”. Asimismo, ponderó el rol de Llaryora: “Tenemos un gobernador que contiene la fuerza de la renovación con la fuerza de la investidura”.

Críticas al kirchnerismo y contraste con Milei

Schiaretti sostuvo que “el kirchnerismo se va apagando como una llamita” y planteó que frente al polo que representa Javier Milei debe consolidarse otra alternativa: “la de la producción, el trabajo, el federalismo, el sentido común y la sensibilidad social”.

“El equilibrio fiscal y el orden macroeconómico es innegociable –añadió–. La discusión es cómo se logra y para qué objetivos, porque algunos creen que se puede alcanzar a los hachazos, sin importar a quién se perjudique”.

Llaryora y Basualdo, voces de apoyo

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora elogió a su antecesor: “Juan ya tiene ganado su prestigio como uno de los mejores gobernadores de la historia de nuestra provincia. Cualquier otro hubiera elegido no jugar, pero Juan no es cualquier otro”.

En tanto, Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos y candidata a diputada, agradeció tanto a Schiaretti como a Llaryora: “Aprendimos a gestionar sin gastar más de lo que tenemos, a ser creativos y trabajar junto a las universidades”.

La lista completa

La nómina que encabeza Schiaretti se completa con Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.