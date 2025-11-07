¿Por qué la defensa de Oscar González defiende a la fiscal que lo acusa?

Quería compartir públicamente mi opinión sobre lo que decidió el juez Santiago Camogli con respecto a nuestro pedido de que aparte de la causa a la fiscal Gallarato. Ya lo haré, pero primero quiero contarles algo muy loco:

Una cosa muy muy pero muy llamativa es que sin necesidad ni obligación de hacerlo, pero sí con derecho a hacerlo, la defensa de González se manifestó con respecto a la fiscal que lo acusa. ¿Qué dijo? Que “aunque la defensa ha discrepado firmemente con algunas resoluciones adoptadas en esta causa, la actuación de la Dra. Gallarato ha sido transparente, imparcial, y ajustada a derecho”. O sea, la fiscal que lo está acusando, como mínimo hasta ahora de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, está actuando bien. ¿Entonces por qué no se declara culpable y ya? ¿Desde cuándo una defensa defiende al fiscal que lo está acusando? ¿No es clara la relación que une a defensa y fiscal? ¿Es una relación de enfrentamiento como corresponde entre quien acusa y quien defiende o más bien parecieran estar los dos de la misma vereda? Pues esa impresión, de estar los dos del lado de la defensa me dan a mí.

Causa Oscar González: las claves de la desestimación del apartamiento de la fiscal Analía Gallarato

Otra cosa que la defensa de González y Gallarato (porque así claramente queda expuesto: LA DEFENSA DE GONZÁLEZ DEFIENDE A GALLARATO) comenta con mucha molestia es que las familias estemos en los medios cada vez que hay un movimiento en la causa o que es el aniversario del crimen. ¿Qué le molesta? ¿Qué le recordemos a la sociedad lo que ocurrió y cómo y quién lo hizo? Dice que eso ejerce presión sobre la fiscal y sobre el juez. Un o una fiscal o un juez o jueza no se deben dejar presionar por lo que se dice en los medios, esperemos que eso no sea así jamás, pero sí deben escuchar lo que la sociedad les está diciendo.

Hace unos días fui al cine en Mina (NdeR: Mina Clavero) a ver “Belén”, ese caso tan importante donde sin ninguna prueba se acusa y condena a una chica tucumana de matar a un bebé, cuando en realidad tuvo un aborto espontáneo de un feto y ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando fue al hospital, muerta de dolor, creyendo que era algo digestivo. Si no hubiera habido la movilización popular que hubo, y los medios no se hubieran ocupado de seguir la causa, Belén se hubiera pasado 8 años presa por tener un aborto espontáneo pero acusada de homicidio agravado.

En nuestra democracia el papel de la prensa libre, de los medios de comunicación, es central. La libertad de expresión en las redes sociales y en cualquier lugar también forman parte de la red que sostiene la transparencia o no de lo que se actúa en una causa. Solamente los que ocultan cosas o mienten le tienen miedo a los medios y a la libertad de expresión.

Está bien claro que no somos las familias las que le tenemos miedo a los medios, que con todo el dolor del alma salimos a hablar con todos los que quieran entrevistarnos, interrogarnos, pincharnos a veces alguno. Pasamos una y otra vez por preguntas que nos remiten al dolor de lo que sufrimos y a eso le sumamos la lentitud, y lo complejo y arbitrario del sistema judicial. Les aseguro que preferiría no tener que recordar cada aniversario cómo mi hermana gritaba pidiendo ayuda mientras el Dr. Cirujano González llamaba para que vengan a buscar sus bolsos. Preferiría olvidar cómo llegó mi sobrina casi sin vida al hospital de Córdoba, y las palabras de los médicos diciéndonos que no albergáramos esperanzas porque estaba muy grave. Quisiera no recordar la cara de mi hermana en el cajón, con ese gesto de tristeza que no me puedo sacar de la cabeza, con ese sweater rosa y el pareo celeste que le elegimos para partir. Quisiera no tener que recordar el dolor de mi mamá y mi desesperación de no saber cómo decirle a sus 90 años lo que había pasado. Quisiera poder tener un duelo como debería ser un duelo, con la tristeza normal pero que luego el olvido va reparando sabiamente.

Que entonces no nos ofendan diciendo que estamos en los medios como una estrategia. Se hubiera declarado culpable, como lo es, como, aunque sea tibiamente lo acusa la fiscal, y no estaríamos en los medios si no sanando esta ausencia tan pero tan grande en nuestras vidas. Los medios nos llaman para ver qué va ocurriendo porque saben que a la sociedad le interesa este caso porque está harta de la impunidad de los poderosos.

Seguiremos luchando, por justicia para ALEJANDRA, para sus hijas, para ALEXA y para las familias, y por la sociedad que nos apoya pidiendo algo tan simple como que si una persona mató a otra en un choque y dejó en silla de ruedas a otra y con graves lesiones a una tercera, sólo por querer adelantarse en una curva en la que estaba prohibido hacerlo y que el conductor conocía perfectamente, enfrente un juicio y sea condenado por ello. ¡Y no que, además de matar y mutilar, decida ÉL MISMO cómo quiere “reparar” lo que hizo!

No lo hagan tan difícil, juez, fiscal, abogados defensores de González, es sencillo. Un juicio justo.

¿Es mucho pedir?

*Hermana de Alejandra Bengoa, docente fallecida en el choque en las Atlas Cumbres protagonizado por Oscar González.