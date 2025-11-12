Premios “Córdoba al Mundo”: cuáles son las empresas exportadoras del 2025

El comercio exterior volvió a tener “su” noche en Córdoba. En el Hotel Quinto Centenario, el Gobierno provincial, a través de la Agencia ProCórdoba y la Cámara de Comercio Exterior (CaCEC), realizó la 37° entrega de los Premios “Córdoba al Mundo”, que reconocen a las empresas locales con mayor proyección internacional. El evento contó con la presencia de la vicegobernadora Myriam Prunotto, el viceintendente Javier Pretto, el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el titular de la CaCEC, entre otros funcionarios, empresarios y representantes de universidades.

Durante la ceremonia, Pablo De Chiara destacó el rol del entramado productivo provincial: “El entramado exportador cordobés se destaca a nivel nacional y siempre está pensando en expandirse al mundo. Eso lo valoramos muchísimo”, subrayó.

Los premios, que nacieron en 1988, buscan estimular la innovación, la sustentabilidad y la diversificación de mercados, además de premiar la trayectoria y la inclusión en el comercio internacional. Este año, el comité evaluador amplió los criterios de selección e incorporó dos nuevas categorías: Pionero Exportador y Mujer en el Comercio Internacional, reflejando la diversidad de los actores que integran el ecosistema exportador cordobés.

Los ganadores 2025

• Sector Agronegocios: ACA Bio Cooperativa Limitada

La mayor productora de bioetanol de maíz del país, que abastece la mezcla nacional de naftas y exporta a Brasil y Europa. Procesa más de 730 mil toneladas de maíz al año, reduce un 70% las emisiones frente a los combustibles fósiles y genera insumos para alimentación animal y bebidas gasificadas.

• Sector Industrial: Biofarma S.A.

Con más de 45 años en nutrición y sanidad animal, exporta a 18 países de América, Catar y Emiratos Árabes. Produce 24.000 toneladas mensuales de alimentos para animales desde sus plantas en Córdoba y Río Cuarto, con un equipo de más de 500 colaboradores.

• Sector Economía del Conocimiento: Wise CX | WebCentrix S.A.

Radicada en Las Varillas, desarrolla soluciones de inteligencia artificial y atención omnicanal para marcas globales. Exporta servicios tecnológicos a Latinoamérica, España, México y Hungría, consolidándose como uno de los referentes del Customer Experience regional.

• Premio a la Innovación: Kunan S.A.

Con sede en Córdoba capital, la firma lleva dos décadas en el sector de la transformación digital. Su producto “Merlín” es el asistente virtual líder en gestión de citas médicas y eficiencia hospitalaria. Tras participar con ProCórdoba en el Mobile World Congress de Barcelona, amplió su cartera a Bolivia, Chile y México.

• Pionero Exportador: Econovo | Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L.

La empresa de Oncativo se convirtió en la primera latinoamericana en exportar equipos de higiene urbana a Arabia Saudita. Ya lo había hecho a Estados Unidos y otros diez países. Con 200 empleados, lidera el mercado regional en soluciones ambientales de alta tecnología.

• Mujer destacada en Comercio Internacional: Silvina Grasso (Leistung Ingeniería)

La ejecutiva lidera una firma dedicada a dispositivos médicos para ventilación pulmonar, con fuerte expansión en Latinoamérica. Vicepresidenta de CaCEC, impulsa la internacionalización de las empresas de Economía del Conocimiento y la participación femenina en el comercio exterior.

• Premio Fulvio Pagani a la Trayectoria Exportadora: Elcor S.A. (Tonadita)

La láctea villamariense cumple más de 16 años en mercados internacionales y cuenta con filiales en Miami, Paraguay y Chile. Sus productos llegan a más de 20 destinos, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, China, Israel, Brasil y Colombia.