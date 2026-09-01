Presentan la "Ley Agostina", un proyecto para reforzar la prevención y búsqueda de niños y adolescentes en riesgo

La Legislatura de Córdoba será escenario este martes de la presentación de un proyecto denominado "Ley Agostina", una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección e intervención temprana frente a situaciones que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

La propuesta será presentada por Gabriel Vega, padre de Agostina, junto a su abogada Fernanda Alaniz, quien adelantó que el objetivo es crear un marco integral que permita actuar de manera coordinada ante casos de vulnerabilidad, violencia o desaparición de menores.

Entre los principales ejes del proyecto figura la creación del Sistema Integral Agostina, un esquema provincial que centralizaría las acciones de prevención y asistencia. Además, plantea la puesta en funcionamiento de una Línea Agostina, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, destinada a recibir denuncias, consultas y alertas.

La iniciativa también prevé la conformación de Gabinetes Agostina, equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de distintas áreas que tendrían la función de brindar orientación, acompañamiento y derivar cada caso a los organismos competentes.

Uno de los puntos centrales del proyecto apunta al ámbito educativo. La propuesta incorpora programas de prevención en las escuelas sobre grooming, abuso sexual, violencia, trata de personas, consumos problemáticos, autolesiones, riesgo suicida y seguridad digital, además de protocolos para que docentes y equipos escolares puedan detectar señales de alerta y activar mecanismos de intervención.

Otro de los aspectos destacados es la creación de protocolos de búsqueda inmediata para menores desaparecidos.

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La presentación oficial está prevista para este martes 1 de septiembre, a las 11.30, en la Legislatura de Córdoba, donde Gabriel Vega y su equipo legal expondrán los alcances de la iniciativa y buscarán que el proyecto comience su tratamiento parlamentario.