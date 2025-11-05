Ranking de Gobernadores: Valdés lidera el ranking de gobernadores y Llaryora se aleja del top 10

El ranking nacional de gobernadores correspondiente a noviembre de 2025 dejó resultados dispares entre los mandatarios que integran el bloque de Provincias Unidas. El correntino Gustavo Valdés alcanzó el primer puesto con 61,5% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con 60,4%, y Osvaldo Jaldo (Tucumán) con 59,8%.

En el otro extremo, los gobernadores con peor valoración fueron Alberto Weretilneck (Río Negro) con 43,3%, Axel Kicillof (Buenos Aires) con 47,4%, y Ricardo Quintela (La Rioja) con 48%.

Jubilaciones: por qué se perdieron más de 100 mil aportantes en el primer semestre de 2025

El mayor crecimiento del mes fue para Gustavo Sáenz (Salta), que subió 4,9 puntos, mientras que la mayor caída correspondió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con un retroceso de 4,2%.

Llaryora y Pullaro, en retroceso dentro del bloque federal

Dentro del grupo de Provincias Unidas, además del podio de Valdés, aparece Ignacio Torres (Chubut) en el séptimo lugar, seguido por Martín Llaryora, quien cayó 3,5 puntos y quedó octavo.

Pullaro, por su parte, se ubica duodécimo, con casi 42% de imagen negativa. Completan la lista los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz, puesto 14) y Carlos Sadir (Jujuy, 17°).

Passerini, en baja

En cuanto al ranking de intendentes, el mendocino Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) encabeza con 60,8% de imagen positiva, seguido por Jorge Jofré (Formosa Capital, 60,3%) y Eduardo Tassano (Corrientes Capital, 59,2%). En el fondo, los peores valorados son Pablo Grasso (Río Gallegos, 36,2%), Walter Cortés (Bariloche, 36,7%) y Armando Molina (La Rioja Capital, 36,9%).

En Córdoba, el intendente Daniel Passerini también mostró un retroceso: cayó tres puntos y salió del top 10 nacional, con 51,3% de imagen positiva y 45,1% de negativa.

El que más creció en el mes fue Roy Nikisch (Resistencia, +2,9%), mientras que Walter Vuoto (Ushuaia) registró la mayor caída (-3,0%).