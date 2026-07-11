¿Revés para De Loredo?: La oposición bloqueó la prórroga de Ferrer y obliga a la UCR cordobesa a ir a internas

El núcleo de poder alineado con Rodrigo de Loredo sufrió este sábado el primer traspié político de peso en la interna radical. Así lo interpreta la oposición. En cambio, el deloredismo procura quitarle dramatismo al resultado y sostiene que el liderazgo del exdiputado nacional permanece intacto. "El sello solo no tiene valor; lo que vale es la estructura política", repiten dirigentes de su entorno en referencia a la "escudería" que acompaña el proyecto electoral hacia 2027.

El Congreso Provincial de la UCR rechazó el pedido de prórroga de los mandatos de la conducción encabezada por Marcos Ferrer al no alcanzar la mayoría especial de dos tercios exigida por la Carta Orgánica, un resultado que obliga al partido a convocar a elecciones internas.

La diferencia fue mínima. El oficialismo reunió mayoría, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la continuidad de las actuales autoridades impulsada por Ferrer. La votación terminó 75 a 41.

"Fue por un voto. Los dos tercios se computaban sobre el total de congresales y no sobre los presentes", admitió un radical aliado a De Loredo tras el plenario realizado bajo modalidad virtual. De esta manera, las ausencias perdieron incidencia en la definición.

La resolución fue interpretada de inmediato como una victoria política de los sectores opositores al exdiputado que desde hace semanas rechazaban la prórroga y reclamaban que fueran los afiliados quienes eligieran la nueva conducción partidaria. "Tienen que convocar a internas", resumió una voz del mestrismo apenas finalizada la votación.

Del otro lado tampoco hubo margen para desconocer el resultado. "Hay elecciones", reconoció un dirigente del interior alineado desde la primera hora con la candidatura a gobernador de De Loredo, dando por cerrada la discusión sobre la continuidad de los actuales mandatos.

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No obstante, en el entorno de De Loredo no ocultan el malestar y vuelven a apuntar contra los sectores internos que, a su juicio, "le hacen el juego al peronismo". Incluso deslizan que "el PJ metió mano" con la intención de obstaculizar el armado de un frente amplio no peronista con vistas a 2027.

"Aquello que se interpone en el camino, se convierte en el camino", expresó De Loredo en las redes sociales al citar al emperador romano Marco Aurelio en su obra Meditaciones. La reflexión del radical apuntó a que el impedimento para la acción hace avanzar la acción.

¿Un límite para el deloredismo?

Más allá del resultado reglamentario, la votación dejó una lectura política de mayor alcance. El oficialismo continúa siendo el espacio con mayor volumen interno dentro de la UCR y conserva el control del Comité Provincia, pero no logró reunir los consensos necesarios para imponer una decisión impulsada por Ferrer.

Por primera vez desde que De Loredo consolidó su liderazgo partidario, la oposición —representada por Confluencia, el espacio que responde a Ramón Mestre; Identidad y Conducta Radical; Córdoba Abierta, de Fernando Montoya; y la denominada Tercera Vía— consiguió articular una mayoría suficiente para bloquear una iniciativa del núcleo de poder interno.

Ahora, el Comité Provincia deberá convocar a elecciones internas y definir el cronograma electoral. Los actuales mandatos de la conducción partidaria vencen el próximo 30 de septiembre.

La conducción que surja de ese proceso será la encargada de administrar el ciclo político que desembocará en las elecciones provinciales de 2027. Tendrá en sus manos la negociación de alianzas, la definición de candidaturas y la estrategia electoral del principal partido opositor al peronismo cordobés.

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Ese fue, desde el comienzo, el verdadero trasfondo de la pelea. Sin embargo, desde el frente deloredista le bajan la espuma a la efervescencia opositora. La alianza interna mayoritaria referenciada en De Loredo asegura que “no está en dudas” el liderazgo del radicalismo cordobés detrás de la figura del exdiputado nacional y la idea de armar un gran frente electoral para el 2027.

Lo que viene

Con la prórroga descartada, la discusión se trasladará al calendario electoral y a la negociación política entre los distintos espacios internos. Mestre, por ejemplo, viene planteando la necesidad de abrir el diálogo y explorar un acuerdo amplio que desemboque en una lista de unidad.

Al mismo tiempo, el deloredismo deberá exhibir su verdadero peso interno con el objetivo de retener la conducción partidaria mediante un candidato propio, mientras que la oposición intentará capitalizar el resultado del Congreso para construir una alternativa competitiva, aunque sus caminos divergen.

En ese escenario vuelve a cobrar protagonismo el presidente del bloque de legisladores radicales, Matías Gvozdenovich. Desde hace meses, el aliado político de De Loredo intensificó sus recorridas por el interior e hizo pie en la ciudad de Córdoba, con traje de candidato para presidir el Comité Provincia.

Del lado opositor, la Tercera Vía mantiene la postulación del intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, mientras el mestrismo insiste en que el proceso debe servir para reabrir el debate político dentro del radicalismo y construir una conducción más amplia a partir de una lista de unidad.

El Congreso radical dejó una conclusión política difícil de soslayar. De Loredo continúa siendo el dirigente con mayor liderazgo dentro de la UCR cordobesa y el principal aspirante radical a la Gobernación en 2027. Sin embargo, su núcleo político no logró reunir los votos suficientes para blindar la continuidad de la conducción encabezada por Ferrer.

La oposición tampoco modificó la relación de fuerzas dentro del partido, pero sí consiguió el objetivo que se había propuesto: impedir la prórroga y obligar al oficialismo a disputar en las urnas una elección interna que buscaba evitar.

En el deloredismo insisten en que la derrota reglamentaria no altera el mapa político. Sostienen que el liderazgo de De Loredo permanece intacto y que el verdadero capital no es el sello partidario, sino la estructura territorial que lo acompaña. La oposición, en cambio, celebra haber forzado una competencia interna para definir quién conducirá al radicalismo en la antesala del proceso electoral de 2027.