Revocatoria en Anisacate: la Justicia dio marcha atrás y la intendenta mileista Contini se quedará en su cargo

La Justicia de Córdoba dejó sin efecto la convocatoria para la certificación de firmas que habilitaba el proceso de revocatoria del mandato de la intendenta de Anisacate, Natalia Contini. La decisión, tomada por la jueza de Paz subrogante Marisel Ocampo, generó polémica entre los vecinos impulsores del pedido, quienes denuncian maniobras para frenar su iniciativa.

La resolución judicial anuló la convocatoria prevista para el próximo 11 de febrero, bajo el argumento de que la solicitud presentada no cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley 8102. Según el fallo, el expediente ingresó al Juzgado de Paz de San José de La Quintana el 31 de enero y fue retenido hasta el 6 de febrero, cuando la Junta Electoral advirtió que el porcentaje inicial del 3% de firmas requeridas no había sido debidamente certificado.

La decisión judicial generó malestar en el grupo de vecinos encabezado por Silvia Mariategui, quienes lograron reunir más de 360 firmas, superando el mínimo exigido de 200. En un extenso documento de 20 páginas, denunciaron presuntas irregularidades en la gestión de Contini, incluyendo el despido de empleados, la eliminación de un servicio de transporte escolar y la cancelación de proyectos urbanísticos previamente aprobados.

Una decisión polémica y denuncias cruzadas

El revuelo político escaló cuando la propia Natalia Contini utilizó sus redes sociales para denunciar que el intento de revocatoria en su contra era un "golpe de Estado" impulsado por sectores kirchneristas. "No son vecinos, es el kirchnerismo golpista, el que no quiere que gobernemos y, escondidos bajo la figura jurídica de la revocatoria, llevan a cabo un golpe de Estado", afirmó la intendenta.

Contini también defendió su gestión y cuestionó las acusaciones en su contra: "Vivo en la misma casa hace 14 años, la construí con un crédito hipotecario, con mucho esfuerzo. Trabajo con mi propio auto y no tengo un jacuzzi en mi oficina".

Las críticas de los vecinos no tardaron en llegar. "No explica por qué dejó a 300 chicos sin transporte escolar cuando en Anisacate no hay transporte público; o por qué le quitó el terreno al centro de jubilados si el anterior intendente se los había donado", argumentaron.

La polémica continúa abierta y el proceso de revocatoria, al menos por ahora, parece haber quedado en suspenso. Mientras tanto, la comunidad de Anisacate sigue dividida entre quienes respaldan la gestión de Contini y aquellos que insisten en su remoción del cargo.