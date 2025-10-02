Salud bucal para todos: los camiones odontológicos de la UBA y UNC llegan a Rio Tercero

Río Tercero suma un programa pionero en salud dental: del lunes 13 al viernes 17 de octubre, los camiones odontológicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto a profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), brindarán atención gratuita a niños y adultos. La coordinación entre universidades, escuelas y la Municipalidad representa un hito a nivel nacional.

Los servicios estarán disponibles desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. Por la mañana, se atenderá a alumnos de 1° a 6° grado en las escuelas Modesto Acuña y Berta Bidondo de Zerega. Por la tarde y noche, la atención se abrirá a toda la comunidad con turnos previos, garantizando un acceso seguro y organizado para todos.

Qué incluye el programa

El Programa Integral de Salud Bucal ofrece prevención, enseñanza de técnicas de cepillado, aplicación de flúor, arreglo de caries, extracciones, tratamientos de conductos y otros servicios odontológicos. Con 50 puestos disponibles, se busca asegurar seguimiento desde el primer grado y atención gratuita a cada ciudadano que lo necesite.

El anuncio contó con la participación del intendente Marcos Ferrer, junto a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, Celeste Sánchez, y las directoras Ivana Lanbertucci y Alejandra Gierotto.

Cómo inscribirse

Próximamente, la Municipalidad dará a conocer a través de sus redes sociales toda la información para solicitar turnos y participar del programa. Esta acción histórica busca mejorar la salud bucal de niños y adultos de manera gratuita y organizada, fomentando hábitos saludables y prevención a largo plazo.