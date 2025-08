Santiago Bulat analizó el dólar, las bandas cambiarias y su impacto en la inflación

En el marco del Comité de Inversiones de SyC Inversiones, el economista Santiago Bulat analizó el presente del dólar, las estrategias oficiales y las perspectivas económicas y políticas de corto y largo plazo.

El Magister destacó que la compra de dólares por parte de personas físicas se mantiene “muy firme”: “Los últimos tres meses fueron de una gran compra de dólares: 2.000 millones el primer mes, más de 3.000 millones el segundo y más de 4.000 millones el tercero”.

Aunque el FMI inicialmente no autorizaba esas compras, “se lo termina permitiendo a la Argentina”, lo que para Bulat confirma que “la demanda de dinero en Argentina sigue siendo inestable”.

En relación con las bandas cambiarias, sostuvo: “La incertidumbre es enemiga de la acción. A mí lo bueno de las bandas, siempre que sean creíbles, es que te ponen un techo. Lo negativo es si el mercado empieza a dudar de si esa banda es sostenible o no”.

Advirtió que la acumulación de reservas y los niveles de las Lecap muestran señales de que podría acercarse un nuevo esquema cambiario hacia fin de año. “Ya ves que el break even de la Lecap te está mostrando que esto pareciera que después va hacia otro esquema. Lecup de noviembre, diciembre, que no tiene mucha profundidad de volumen tampoco”, señaló.

Actividad Económica y Consumo: Frenos y Motores

Los "motores de crecimiento, de recuperación y demás se frenaron, se apagaron en algunos casos, se desaceleraron en otros". Bulat indicó que la actividad económica "pareció dar síntomas de desaceleración". Mayo fue un "número malo", junio "apenas dio para arriba", y "julio tampoco fue un buen mes, sobre todo consumo masivo".

Sectores como la construcción, producción industrial, ocupación hotelera y turismo receptivo mostraron un desempeño "muy malo". En contraste, la producción de petróleo, gas y minería, así como las escrituras en CABA y la venta de motos, registraron récords.

Las importaciones crecieron "tres veces más" que la economía en el último año, con aumentos del 70% en bienes de capital y consumo, y 134% en vehículos. El FMI "alertó un poco sobre esto". Las exportaciones, en tanto, crecieron solo un 5%.

Pass through y crédito

Sobre el traslado a precios de las variaciones del tipo de cambio, Bulat aclaró: “No acordaba tanto con mis colegas que el pass through es uno a uno siempre en Argentina, porque cuando tenés procesos de contracción monetaria, fiscal y demás que son más creíbles, el pass through termina siendo menor”.

También apuntó que el crédito ya no está en un piso tan bajo como para esperar un rebote automático: “Ya no es per se que va a subir el crédito. Ahora hay que ver en qué sectores, con qué tasa y cuál es la dinámica”.

Polarización y señales para inversores

En cuanto al clima político, Bulat planteó que para un inversor extranjero no es una buena señal que la disputa electoral se limite a dos extremos: “Para un inversor de afuera, que la política quede entre un proyecto completamente alternativo que dice déficit fiscal, estatizo tal empresa, lo que fuere, no es una gran señal”.

Subrayó que la polarización extrema es una mala señal para las inversiones de largo plazo, aunque en el corto plazo considera que el gobierno está funcionando y que le irá bien electoralmente. “Me sorprende un poco a partir de los datos de consumo, que veo que son bastante malos. Pero el armado que tiene el kirchnerismo del otro lado es siempre lo mismo y no parece demasiado atractivo. Creo que la oposición le está haciendo un favor al oficialismo”, opinó.

Sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires, evaluó: “Que el PRO se haya metido en el quinto y sexto lugar en una lista en CABA me da a entender que los números que tienen son muy buenos, porque si no el PRO te iría a pelear el primer o segundo lugar, y eso claramente no sucede”.