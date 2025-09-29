¿Se vende Burger King? La cadena evalúa cambios y Córdoba sigue de cerca la movida

El grupo mexicano Alsea, reconocido operador gastronómico en América Latina, estaría evaluando desprenderse de su negocio de Burger King en la Argentina. La decisión se enmarca dentro de una estrategia regional de desinversión que también alcanza a Chile y México, los tres mercados donde administra la licencia de la marca.

Según trascendió, el banco BBVA tendría el mandato de sondear interesados entre fondos de inversión, cadenas locales de alimentos y operadores internacionales de fast food. A nivel global, Alsea ya habría avanzado en la misma dirección con la venta de Burger King en España, que fue adquirida por el fondo británico Cinven el año pasado.

En Córdoba, la novedad no pasa desapercibida. La marca cuenta actualmente con siete locales en puntos estratégicos de la ciudad: Buen Pastor, Jockey (General Paz), Colón, Lugones, Rafael Núñez, Dinomall y Rivera Indarte. En el ranking del negocio de las hamburguesas rápidas, Burger King ocupa el segundo puesto detrás de McDonald’s, mientras que Mostaza se mantiene muy cerca en cantidad de locales y facturación.

De confirmarse la operación, no significaría la salida total de Alsea del país. El grupo mantendría el manejo de Starbucks, marca que seguirá bajo su control en la Argentina.

No es la primera vez que circulan rumores sobre un posible retiro. En 2020, tras el cierre de algunos locales en el Gran Buenos Aires, se especuló con que Alsea buscaba un comprador para su operación argentina, aunque la compañía lo negó en su momento.

Ante la consulta de LA NACION por estas nuevas versiones, la empresa se limitó a responder: "La compañía no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales".