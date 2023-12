“Se viene un fogonazo inflacionario, un massazo con subas del 20% en diciembre y enero”, alertó el economista Ramiro Castiñeira

A pocas horas de asumir Javier Milei en el gobierno, los economistas adelantan lo que podría pasar en los próximos meses. Los datos inflacionarios que de vienen publicando y otros que aparecerán en las próximas son elevados, de dos dígitos y con subas en alimentos que rondan el 14%. Aunque, todo esto es viejo. Diciembre comenzó con fuertes subas.

El economista Ramiro Castiñeira sostiene que el país vivirá un proceso inflacionario como en la década del ’70. Agrego que el presidente deberá hacer algo para evitar una hiperinflación.

“Primer punto, el costo de no hacer nada es que Argentina vaya a una híper. Se viene una remake de 1975, lo que fue el ‘Rodrigazo’: la liberación de los precios. Después, Perón e Isabelita pisaron todo. Los desafíos de Milei son mucho más grandes”, afirmó.

Aclara que ahora debe vincularse todo lo que pasará al ministro de Economía saliente, Sergio Massa. “La recomposición de ahora es el ‘Massaso,’ que ya arrancò” expresó y adelantó que “la inflación de diciembre estará en el 20% mensual, enero también”.

Llegó la liberación de precios: denuncian subas de hasta el 200%

Se vienen meses de “sinceramientos” de precios. “Un fogonazo inflacionario” que no debería durar muchos meses. Es un momento en donde los valores de los bienes y servicios son libres, donde no habrá presencia del Estado sobre la propiedad privada. “Para que argentina se sume a occidente, en donde los precios son libres, en donde el estado no avanza sobre la propiedad privada o el sector privado, la consecuencia de liberar la economía llevará a eso. Todo lo que fue el plan platita llegó a los precios, con una inflación cercana al 200% interanual”, agregó.

El precio del dólar

El profesor de la UBA sostuvo en la entrevista con la Nación Mas que “el Estado se manejó tan mal que llevó la inflación al 200 % y dejó debajo de la alfrombra otros 150%”.

Alberto Fernández se despide con un Dólar Blue que aumentó más de 1300% durante su gobierno

Con respecto al valor del dólar, fluctuante en las últimas semanas, para Castiñeira el precio de la moneda norteamericana, en caso de acompañar el valor de los precios se podrá ubicar en $1200 para mediados de año. “Si yo miro la foto del dólar del dólar unificado a precios de hoy está más cerca de los $700. Pero la inflación está retrasada. Quizás los $700 a precios de hoy sean $1200 en junio para que no te atrase el dólar”, explicó.

Para el consulto, lo que vivirá en la calle los próximos meses “es un fogonazo inflacionario, Argentina vuelve a occidente, se vuelve a mirar al mundo como una oportunidad de negocios. Argentina volverá a tener una economía que le convendrá a todos los argentinos, no una economía loteada con quienes tienen acceso al poder”.