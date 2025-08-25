"Sentencias sensibles": abogados cordobeses exhiben su costado artístico en Tribunales I

En el marco de las actividades por su centenario, el Colegio de Abogados de Córdoba inaugurará el martes 26 de agosto la muestra colectiva de artes visuales "Sentencias sensibles – Abogados como creadores de arte". La apertura será a las 16 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, ubicado en Caseros 551, y permanecerá abierta hasta el 29 de agosto con entrada libre y gratuita.

La exposición cuenta con la curaduría del arquitecto Agustín Olivero y reúne obras producidas por abogados que exploran el cruce entre la práctica jurídica y la expresión artística. Entre los trabajos se destacan documentos legales intervenidos y transformados en imágenes, collages y poemas visuales, así como piezas que trasladan lo normativo al cuerpo y al gesto.

El objetivo de la muestra es poner en diálogo dos campos que a primera vista parecen distantes: el derecho, asociado a lo formal y racional, y el arte, vinculado a lo sensible y creativo. Bajo esa consigna, las obras buscan evidenciar cómo la práctica jurídica también puede convertirse en un espacio de creación simbólica.

La iniciativa se inscribe dentro del programa de actividades por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba, que incluye además jornadas académicas, propuestas culturales y deportivas, un acto central en el Teatro San Martín y la Gala del Centenario coincidente con la celebración del Día de la Abogacía.