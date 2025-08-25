Suspenden audiencia de probation de Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres hasta noviembre

La resolución judicial de la Cámara del Crimen de Villa Dolores fundamentó la medida cambio de fecha de la audiencia de probation de Oscar González en "la imposibilidad material del Tribunal" de realizara en el día establecido "por razones organizativas de su agenda". Por lo tanto, se reprogramó la citación para el 20 de noviembre a las 9.

La audiencia será presidida por el juez Santiago Camogli en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde la fiscal Analía Gallaratto deberá argumentar su dictamen respecto a la probation solicitada por el exlegislador provincial.

La Libertad Avanza suma heridos: Carrizo y Cornet se unen a la campaña

Oscar González, imputado por la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2022, ofreció a través de su defensa legal una suma que rondaría los 300 millones de pesos en total para distribuir entre las familias afectadas por el siniestro vial, según fuentes de la causa. La propuesta forma parte del acuerdo de probation que busca evitar un juicio oral por los cargos de "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas".

Sin embargo, las familias de las víctimas mantienen su posición de rechazo hacia cualquier acuerdo económico. Los familiares de Marina Bengoa y su madre Alejandra, fallecida en el siniestro vial fatal, así como los padres de Alexa, la adolescente que quedó parapléjica tras el choque, ya manifestaron públicamente su negativa a aceptar la propuesta.

Pedro Despouy, abogado de González, había definido la oferta como "una reparación integral en términos de una indemnización civil".

Doble procesamiento

González se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria y enfrenta un doble procesamiento. Además de la causa por el choque fatal, el dirigente justicialista está imputado en una causa federal paralela por "enriquecimiento ilícito y lavado de activos".

Incendio en el Boletín Oficial: la Provincia informó que "sólo afectó parte de un depósito de resmas de papel en blanco"

En febrero de 2025, se ordenó su detención con arresto domiciliario con control de tobillera electrónica por decisión del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La nueva fecha de audiencia coincide con el acercamiento al segundo aniversario de la tragedia, que cumplió dos años el pasado 29 de octubre, fecha originalmente prevista para la audiencia suspendida.

El siniestro que marcó un antes y un después

La tragedia ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, aproximadamente a las 15:45, en el Camino de las Altas Cumbres (ruta E-34), cerca del Paraje Niña Paula y a pocos kilómetros de Mina Clavero. González conducía un BMW X1 negro cuando impactó frontalmente contra un Renault Sandero.

El choque causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa, quien conducía el vehículo menor. En el asiento trasero viajaban su hija Marina y su amiga Alexa. Mientras Marina se recuperó sin secuelas permanentes, Alexa quedó parapléjica a raíz de las lesiones sufridas.

La fiscal Analía Gallaratto solicitó elevar a juicio la causa contra Oscar Félix González, considerando que el exministro actuó con imprudencia o negligencia.