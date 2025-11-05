Solver cumple cinco años y apuesta a la transformación digital de las pymes

Solver, la consultora de negocios nacida en Córdoba que acaba de cumplir cinco años, atraviesa una etapa de consolidación y expansión. En diálogo con Punto a Punto, sus directivos Alejandro Busquetz (Managing Director) y Martín Armando (Data Manager) repasaron la evolución de la firma, el contexto actual para las pymes y los desafíos que plantea la transformación digital en un escenario que empieza a estabilizarse.

“En nuestros inicios trabajábamos mucho sobre cadena de suministro y de valor, pero con el tiempo fuimos ampliando los servicios y los ejes de trabajo”, explica Busquetz. Ese proceso derivó en una renovación de marca —ahora, Solver Team— y en una redefinición del propósito: “Fortalecer negocios, potenciando las capacidades diferenciadoras dentro de cada empresa para lograr un crecimiento sostenido y resultados duraderos”.

La premisa central, dice, es que las mejoras implementadas perduren más allá de la intervención del equipo consultor. “Nuestro trabajo no se termina cuando cierra el proyecto. Queremos que los resultados se midan, se sostengan y sigan creciendo con los equipos internos”, subraya.

Diagnóstico ágil y enfoque práctico

En un entorno donde las pymes enfrentan presiones crecientes para ser competitivas, Solver reformuló también su metodología. “Antes un diagnóstico podía llevar semanas. Hoy, en el primer mes ya relevamos y comenzamos a accionar sobre lo que tiene alto impacto y rápida implementación”, explica Armando.

El concepto de “dolores” —una expresión que se popularizó en la jerga empresarial— sirve como guía. “Entramos a trabajar sobre esas molestias que no dejan avanzar, como si fueran incendios que impiden pensar a mediano plazo. A medida que relevamos, empezamos a proponer mejoras para que los propios equipos sean protagonistas del cambio”, señala Busquetz.

Esa participación activa del personal interno es clave para el enfoque de Solver. “Nosotros somos un recurso que la dirección pone a disposición. Pero los verdaderos protagonistas son los equipos. Ellos son quienes logran los resultados”, agrega Armando.

Competitividad y nuevo paradigma empresarial

El contexto económico actual —más estable tras años de volatilidad— plantea, según los directivos, un cambio de paradigma para las pymes argentinas. “Venimos de décadas en las que la inflación tapaba ineficiencias. Hoy, con estabilidad, ya no alcanza con competir por precio: hay que ser realmente competitivos”, advierte Busquetz.

La consecuencia es clara: “Antes muchas empresas se stockeaban por miedo a los aumentos. Hoy tener exceso de inventario es inmovilizar capital. Lo ideal es estar ‘flaco’, como un corredor listo para una maratón: con fondos líquidos, ciclos de rotación cortos y decisiones más ágiles”.

En ese marco, la tecnología emerge como el gran aliado. “El acceso a software de gestión, ERP o WMS, hoy es mucho más accesible. Ya no se necesita una inversión millonaria: se puede pagar como una suscripción mensual. Eso democratiza la digitalización”, remarca Armando.

La incorporación de herramientas digitales —desde automatización robótica de procesos (RPA) hasta inteligencia artificial aplicada a tareas rutinarias— permite a las pymes liberar recursos humanos para áreas estratégicas. “No se trata de reemplazar personas, sino de reubicarlas donde realmente agregan valor”, explica.

En Solver ya implementaron proyectos donde agentes automatizados se ocupan de compras recurrentes o análisis de datos, mientras los empleados se enfocan en planificación y toma de decisiones. “Ahí está la ventaja competitiva: eliminar rutina e incorporar innovación”, resume Busquetz.

Mirada regional: expansión a Paraguay

Con una visión que trasciende fronteras, Solver también trabaja con empresas de Paraguay, como Grupo Álamo y Amandau. “Paraguay tiene un contexto muy estable, con reglas claras y pocas cargas impositivas. Es un país pequeño, pero con una sorprendente cantidad de inversiones y proyectos. Nos lleva ventaja en varios aspectos”, admite Busquetz.

Esa estabilidad genera un entorno propicio para la optimización, aunque —paradójicamente— muchas compañías no sienten la urgencia de mejorar. “Al no tener tanta presión, a veces no se ven obligadas a cambiar. Ahí encontramos una oportunidad: acompañarlas en procesos de mejora y eficiencia que las preparen para competir globalmente”, agrega Armando.

Innovar desde lo simple

Cuando se les pregunta cómo imaginan el futuro de Solver, ambos coinciden en la importancia de seguir especializándose. “La inteligencia artificial y la innovación aplicada a los procesos serán gran parte del éxito de las empresas. Pero innovar no siempre implica grandes revoluciones tecnológicas. A veces se trata de simplificar, de generar información útil para decisiones más objetivas”, sostiene Armando.

Busquetz complementa: “En Córdoba hay un ecosistema muy interesante. El programa de transformación digital para pymes ofrece créditos y aportes no reembolsables con condiciones muy favorables. Nosotros estamos certificados como expertos, y eso nos permite ayudar a que más empresas aprovechen esas herramientas”.

El mensaje final es optimista: “Tenemos que amigarnos con la tecnología. Las pymes que lo hagan van a estar mejor preparadas para crecer, no sólo en productividad sino también en resiliencia. Porque, como siempre decimos en Solver, los resultados duraderos se construyen desde adentro”.