Sorpresivo dato: los casi 1000 problemas que debe resolver un intendente en su gestión

Camila Alanis brindó un panorama detallado sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en todo el país durante su paso por la Tech Week en Córdoba. Ella lidera “Red de Innovación Local”, una organización que trabaja en la transformación de la gestión local, convencida de que "el interior del interior necesita ser mirado porque tiene realmente un potencial enorme para poner a disposición eh del crecimiento de del país".

Alanis reveló un dato que sorprendió en el ámbito de gestión pública: un mapeo exhaustivo realizado por su equipo encontró que casi alcanzan los 1000. Para ser exactos, hay “986 temas los que hoy es están en la cabeza de un intendente, de un equipo de gobierno a lo largo de su gestión”. Esta cifra refleja la complejidad extrema de la administración municipal.

La encuesta que perfora el modelo: Milei solo mantiene apoyo tibio de la clase baja y la corrupción lidera las preocupaciones

Cada mandatario pasa de resolver los residuos urbanos a atender la salud primaria, conocer los ingresos locales o estar atento al cumplimiento de los planes de estudio en la escuela de la localidad, pasando por obras públicas como cloacas, pavimiento o red de gas. Todo junto durante el mismo día.

Objetivamente, la especialista explicó que su trabajo es generar “una red de ciudades” con el fundamento que los gobiernos municipales "son el primer cordón de vínculo entre la persona y el hacedor de políticas públicas transformador de la vida cotidiana”.

Los 986 desafíos diarios

La “Red” que conduce Alanis trabaja con “más de 800 municipios de todos los tamaños y de todos los colores políticos”. La complejidad no distingue entre jurisdicciones: el problema de qué hacer, por ejemplo, existe “sin importar si tenés 100 habitantes como comunidad rural o si tienes 250.000 habitantes”.

Dentro de esos 986 temas, se organiza en categoría, subcategoría y tema, específicamente. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, la categoría Ambiente, tenemos un subtema que es la gestión de los de los residuos, otro subtema que es energías renovables, y dentro a su vez de estos otros temas más operativos o locales como puede ser el destino de los plásticos.

Llaryora: "Córdoba nunca defaulteó y se proyecta como una de las provincias más dinámicas e integradas al mundo"

Ante la pregunta de cómo un intendente, quizás más político que gestor, afronta esta transformación, Alanis es categórica en la solución: “El pilar de esta metodología es la evidencia y el dato. Si no tenemos datos, no podemos gestionar”.

Por ello, el trabajo se enfoca en “empezar a generar evidencia, que empezar a generar datos, que empezar a fortalecer a los equipos de gobierno con herramientas de liderazgo”, abarcando desde el diseño de "un plan de metas que acompañe los 4 años de una gestión hasta pensar en una política específica".

Las 3 prioridades de la gestión local

Según las estadísticas y los datos recabados por su red, Alanis identificó tres grandes aspectos que concentran la atención de las intendencias argentinas: