Tras una sesión caliente, el proyecto de reforma tributaria no avanzó en la Legislatura

La segunda sesión ordinaria del año en la Legislatura tuvo un clima tenso ante el proyecto de Gregorio Hernández Maqueda, que buscaba una reforma tributaria contra el "impuestazo" del gobierno provincial. Sin embargo, la iniciativa no llegó a ser debatida por la negativa del oficialismo y algunos legisladores de la oposición.

El proyecto presentado por Maqueda proponía cambios en la estructura tributaria, con una reducción del 50% en las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, la eliminación del Impuesto al Sello y la quita de la doble imposición mediante nuevas exenciones al Impuesto Inmobiliario y del Impuesto de la Propiedad Automotor.

En una votación a mano alzada, el oficialismo se opuso al tratamiento del proyecto, con el acompañamiento de los tres legisladores del PRO, Graciela Bissoto, Karina Bruno y el libertario Agustín Spaccesi. El voto de Spaccesi generó una serie de respuestas desde diferentes sectores políticos, ya que se lo acusó de jugar a favor de Llaryora.

Fue Rodrigo de Loredo quien, antes de la votación, ya había dedicado unas publicaciones en X a Bruno y Spaccesi. Pero luego de que se cayera el proyecto, se dirigió contra el "autodenominado libertario" por darle "a Llaryora el voto que les hacía falta para empatar y así salvar el impuestazo. Que Córdoba no pague traidores". El mensaje de de Loredo se sumó a una serie de publicaciones del arco libertario nacional, tratando de "traidor" a Spaccesi.

Además, Maqueda también se descargó en su cuenta de X, aunque sin dar nombres, por lo sucedido en la bicameral: "Tan cobardes son que incluso se opusieron a que la votación sea por sistema con tal de no dar la cara. Ya no hay duda alguna de que quienes votaron en contra de eliminar impuestos son los culpables de asfixiar económicamente a los cordobeses para poder conservar sus privilegios",

"Quedó claro quiénes son los defensores de los privilegios de los políticos y le arruinan la vida a la gente", continuó Maqueda en otra publicación, acompañada de un video donde critica el impacto de los impuestos en las vidas de los cordobeses, y cómo estos no se ven reflejados en la eficiencia de la salud, educación y transporte público.

La defensa de Spaccesi

Luego de la polémica, Spaccesi publicó un video explicando la razón de su voto, en el que menciona el hecho de que el proyecto de Mequeda también buscaría eliminar las exenciones al pago de Ingresos Brutos. "Si este proyecto se hubiera aprobado, hubieran pasado a pagar Ingresos Brutos todos los asalariados, todas las personas que trabajan en relación de dependencia en Córdoba, los jubilados, los pensionados, toda la actividad médica, el transporte público", enumeró.

El legislador criticó a sus pares por no haber considerado las implicancias que conllevaba el proyecto: "Somos 70, no puede ser que hayamos sido los únicos que nos hicimos asesorar para no votar mal". En su mensaje también cruzó directamente a de Loredo: "Vos que decís defender al campo, el campo pasa a pagar Ingresos Brutos".