Spaccesi rechaza que le hayan votado “por confusión” y marca: “Era el único libertario; ahora está lleno”

Agustín Spaccesi salió al cruce de la versión que circuló sobre un supuesto “voto por confusión” en el cuarto oscuro en las elecciones legislativas del domingo. Calificó esa lectura como “disparatada” y defendió la capacidad de decisión de los electores, a quienes definió como un votante “sofisticado”. “La gente no se confunde al votar”, puntualizó.

Entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7), respaldó su postura en dos ejes: por un lado, estudios que —dijo— muestran que el votante no se confunde; por otro, las diferencias de diseño y de ubicación de su boleta.

“Nuestro logo es un círculo con fondo blanco y los colores negro, violeta y rosa que usamos desde 2018, y las boletas estaban a más de 20 centímetros de distancia”, describió y agregó:“Si defendemos que cada ciudadano pueda elegir su sistema jubilatorio o afiliarse al sindicato que quiera, ¿cómo no va a poder evaluar qué lista votar?.”

En la Boleta Única de Papel (BUP) que debutó en elecciones nacionales, La Libertad Avanza compitió con su propia columna en Córdoba —encabezada por Gonzalo Roca— mientras que el Partido Libertario de Spaccesi fue por un casillero separado, con identidad visual propia.

Crecimiento y despliegue territorial

El dirigente reconstruyó la curva de su espacio desde 2019: “La primera vez que me presenté fue cuando recién fundábamos el Partido Libertario: 0,58%. En 2021 y 2023 seguimos creciendo: 0,6%, 1,5% y 3%, que nos dio una banca en 2023. Ahora obtuvimos 4,8%”.

Con ese piso, afirmó que el libertarismo “crece fuerte en el interior” y ya tiene presencia en “casi 100 ciudades de Córdoba”, con militantes dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para cambiar la realidad. Y dejó una definición: “El libertario original, sí. Después, Gregorio Hernández Maqueda. Yo me acuerdo el 10 de diciembre de 2023 era el único libertario. Ahora está lleno.”

También se refirió al desempeño de La Libertad Avanza en la provincia. Aunque “ninguna encuesta lo marcaba”, relató que en la calle veían “muchos indecisos —gente grande, muy antikirchnerista y también antiperonista—” y suponían que LLA podía rondar los 40 puntos, una lectura compatible con los resultados provisorios del domingo 26.

Agenda legislativa: Uber y presión fiscal

De cara al trabajo inmediato en la Unicameral, adelantó que propondrá que la regulación de plataformas como Uber pase a la órbita provincial —“como en Mendoza”— y no quede en manos de cada municipio.

“La Municipalidad de Córdoba fracasó 20 años con el transporte; no puede decirle a la empresa de transporte más exitosa del mundo cómo prestar servicios”, argumentó.



Además, informó que su bloque ya comenzó a revisar “los números del Gobierno” con miras al Presupuesto 2026. “El año pasado fuimos el único bloque que denunció el impuestazo que sufrió Córdoba; la UCR y el PRO lo acompañaron sabiendo que sus intendentes se beneficiaban por coparticipación. Ahora vamos a trabajar para que no suban impuestos; al contrario, por la baja”, afirmó.

Mapa opositor y bloques en la Unicameral

Spaccesi confirmó contactos recientes con la estructura nacional. “Desde Buenos Aires ya llamaron. El domingo a la noche me felicitaron y el martes a la mañana propusieron reunirnos para ver cómo construir juntos a futuro”. Sin embargo, marcó un compás de espera: “El Gobierno nacional está en cambios de ministros —podrían salir cuatro o cinco— y hay puja por lugares. Pedimos que eso se ordene para sentarnos con las personas que correspondan”.