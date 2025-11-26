Talleres, Belgrano e Instituto, con la tasa de rendimiento más baja de los últimos tres años

De 47,15% a 35,71%. Como si se tratara de una billetera virtual o un plazo fijo, el rendimiento de los equipos cordobeses que compiten en la Liga Profesional de Fútbol cayó abruptamente en 2025. La ‘rentabilidad’ de Talleres, Belgrano e Instituto se redujo en casi 12 puntos (11,44%) respecto al año pasado, cuando el Albiazul terminó en la segunda posición y el Pirata y La Gloria, aún lejos de los puestos de vanguardia, concluyeron sin sobresaltos en los escalones 15° y 17° de la tabla de posiciones.

Muy diferente fue la realidad de los clubes de La Docta en la presente temporada de la máxima divisional de la AFA, en la que carecieron de protagonismo, transitaron cerca de la lucha por la permanencia y terminaron ubicados en el último tercio de la grilla de 30 equipos, en la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura.

Entre los tres lograron 22 triunfos en los 98 partidos que animaron en ‘La Liga de los Campeones del Mundo’, lo que representa un escaso 22,44% en la adición de festejos.

BALANCE NEGATIVO. La gestión deportiva fue la materia pendiente de 2025 para Luis Fabián Artime, Juan Manuel Cavagliatto y Andrés Fassi, respectivos presidentes de Belgrano, Instituto y Talleres. /// CEDOC PERFIL

Copa Permanencia

El caso más llamativo fue el de Talleres, que venía de dos subcampeonatos y dos clasificaciones consecutivas a la fase de grupos de Copa Libertadores de América, y terminó asegurando su permanencia en la Liga Profesional una fecha antes del ‘corte’ para definir descensos y clasificaciones coperas. En 2023, el equipo de barrio Jardín sumó 67 puntos en 41 partidos (18 victorias, 13 empates y 10 derrotas) y terminó a tres unidades del campeón Vélez Sarsfield, con un rendimiento del 54,47% y un promedio de gol de 1,39 por partido.

En la Liga Profesional 2023, Talleres, Belgrano e Instituto acumularon 123 partidos, con 45 triunfos, 41 empates y 37 derrotas, y una eficacia de 47,69%.

En 2024, la ‘T’ cosechó 72 puntos en 41 presentaciones (19-15-7), ubicándose a nueve puntos del líder River Plate, con una eficacia del 58,53% y una media de 1,41 tantos por juego. En 2025, el Albiazul sumó 34 unidades en 33 encuentros (7-13-13), quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura y se ubicó en el puesto 24° de la Tabla Anual, con una productividad del 34,34% y un escaso registro de 0,58 conversiones por presentación.

La floja prestación anual le impedirá al conjunto albiazul formar parte de las competencias de la Conmebol de 2026, interrumpiendo una seguidilla de dos presencias consecutivas en el principal torneo de clubes del continente.

AÑO NEGRO. Belgrano no estuvo a la altura de las expectativas que había generado en sus hinchas y quedó fuera de los playoffs del Apertura y del Clausura. /// PRENSA BELGRANO

Fuera de todo

De los equipos cordobeses de la Liga Profesional, Belgrano fue el mejor ubicado en la Tabla Anual y, paradójicamente, el único que no jugó playoffs en alguno de los dos campeonatos de la temporada, situación que desembocó en un obligado y poco redituable ‘parate’ de tres meses. El Pirata completó la campaña más floja desde su último retorno a la Primera División, más allá de que en algún momento se ilusionó con la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana, tal como había sucedido en 2023.

En el campeonato 2024, el Albiazul, el Pirata y La Gloria disputaron 123 encuentros, con 45 victorias, 39 igualdades y 39 traspiés, y un rendimiento de 47,15%.

En aquella oportunidad, el conjunto de barrio Alberdi alcanzó la 11° posición, con la obtención de 57 puntos en 41 partidos (15 triunfos, 12 empates y 14 derrotas), y un rendimiento de 46,34%. Un año después, la ‘B’ concluyó en el puesto 17°, con 49 unidades en 41 juegos (11-16-14), y una eficacia de 39,83%.

En 2025, Belgrano redondeó una campaña de 37 puntos en 32 presentaciones (7-16-9), con una productividad del 38,54%. Al igual que Talleres, el Pirata tuvo la menor eficacia ofensiva de los últimos tres años: 0,81, contra 0,97 del certamen de 2023 y 1,26 del campeonato de 2024.

APENAS UN CONSUELO. En el Torneo Apertura, Instituto avanzó hasta la instancia de octavos de final, donde fue eliminado por Argentinos Juniors. /// CEDOC PERFIL

Lejos de La Gloria

Después de dos años seguidos en mitad de tabla, Instituto no pudo dar el salto de calidad y conseguir un objetivo más ambicioso que la prolongación de su licencia de equipo de Primera. Por el contrario, La Gloria terminó la temporada con sólo cuatro equipos por debajo en la Tabla Anual, incluidos los descendidos Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan.

El conjunto de Alta Córdoba obtuvo 34 puntos en 33 partidos (8-10-15), con un rendimiento del 34,34% y una breve estadía en la fase final del Torneo Apertura, donde fue eliminado en el primer cruce ante Argentinos Juniors.

En la temporada 2025, los tres equipos cordobeses de Primera División de la AFA protagonizaron 98 encuentros, con 22 triunfos, 39 empates y 37 derrotas, y una productividad de 36,45%.

En 2023, el Albirrojo concluyó 17°, con 52 unidades en 41 encuentros (12-16-13), y una eficacia del 42,27%. En 2024, terminó 15°, con 53 puntos en 41 presentaciones (15-8-18), y una productividad del 43,08%.

En materia de goles, también para Instituto fue la más floja desde su reciente retorno a la elite del fútbol argentino: 0,78, contra 0,85 del campeonato 2023 y 1,21 de la competencia del año pasado.

CARLITOS ENTRENADOR. Tevez fue el quinto entrenador de Talleres en la temporada 2025, luego de Medina, Guiñazú, Levisman y Cocca. /// CEDOC PERFIL

Equipo técnico

Otro de los números que ayuda a explicar la magra cosecha de los equipos cordobeses en la Liga Profesional 2025 tiene que ver con los cuerpos técnicos que pasaron por barrio jardín, Alberdi y Alta Córdoba en los últimos 11 meses.

Desde el arranque de la temporada, 11 fueron los entrenadores que dirigieron sucesivamente a los planteles profesionales de Talleres, Belgrano e Instituto en las competencias de la máxima divisional del fútbol nacional.

Hubo cinco en el Albiazul (Alexander Medina, Pablo Guiñazú, Mariano Levisman, Diego Cocca y Carlos Tevez), tres en el Pirata (Walter Erviti, Norberto Fernández y Ricardo Zielinski), y tres en La Gloria (Pedro Troglio, Daniel Jiménez-Bruno Martelotto y Daniel Oldrá).

En 2023 habían dirigido cuatro: Javier Gandolfi (Talleres); Guillermo Farré (Belgrano); Lucas Bovaglio y Diego Dabove (Instituto). Y en 2024 los cuerpos técnicos fueron ocho: Walter Ribonetto, Mariano Levisman, Alexander Medina (Talleres); Guillermo Farré, Norberto Fernández, Juan Cruz Real (Belgrano); Diego Dabove, Jiménez- Martelotto (Instituto).