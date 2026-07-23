"Tengo una sorpresa para vos y todos los tuyos": amenazaron de muerte a la exempleada de Wachitas que denunció una red de prostitución

La investigación que rodea a Wachitas Bar, en Nueva Córdoba, sumó un nuevo episodio. Carla, una exempleada del local que denunció presuntas maniobras de prostitución y venta de drogas y declaró en la causa por el femicidio de Agostina Vega, aseguró haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a su familia.

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En diálogo con distintos medios, el abogado Eduardo Medina Allende, quien difundió la denuncia, explicó que las intimidaciones llegaron a través de una cuenta anónima de Instagram y que los mensajes incluían información sobre el domicilio de la mujer y la rutina de sus familiares, lo que incrementó su preocupación por la seguridad del entorno.

Según la captura de pantalla aportada por el letrado, el mensaje decía: "Tenés los días contados, vos y tu familia. Tengo una sorpresa para vos y todos los tuyos. Cuatro bombitas molotov, no se salva ni el custodia".

Medina Allende sostuvo que Carla le manifestó que la persona detrás de la cuenta parecía conocer detalles sobre dónde vive y los movimientos habituales de su familia, por lo que solicitaron que el episodio sea investigado por la Justicia.

Su declaración en la causa

Hace aproximadamente un mes, Carla declaró en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Durante su testimonio apuntó contra Soledad Andreani, imputada por presunto encubrimiento, y aseguró que integraba una estructura que funcionaba alrededor de Wachitas Bar.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Andreani era la propietaria del Ford Ka que habría sido utilizado por Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo de la joven hasta un descampado. La declaración de la exempleada también incluyó acusaciones sobre presuntas actividades vinculadas a la prostitución y la venta de drogas en el establecimiento.

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Wachitas Bar permanece clausurado de manera preventiva desde junio, luego de los allanamientos realizados en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Tras esos procedimientos, los responsables del local difundieron un comunicado en el que negaron cualquier vínculo con los hechos investigados y aseguraron que las personas mencionadas en la causa no forman parte de la titularidad del comercio.

Mientras la investigación por el femicidio continúa su curso, la denuncia por amenazas será incorporada al expediente para intentar identificar a la persona que envió los mensajes y determinar si existe una relación con el testimonio brindado por la exempleada.