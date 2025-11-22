Carlos Tevez juega su primer Boca-Talleres para el lado albiazul

Del primer partido como futbolista profesional al 73° encuentro como entrenador. La presencia de Carlos Tevez en los enfrentamientos entre Boca Juniors y Talleres arrancó el 21 de octubre de 2002 en el Estadio Córdoba y tendrá su décimo capítulo este fin de semana en La Bombonera.

A diferencia de aquel debut de hace 23 años y de los otros ocho cotejos que protagonizó en el duelo entre el Xeneize y la ‘T’, ‘El Apache’ esta vez no lucirá la camiseta azul y oro, sino el buzo de técnico del equipo albiazul.

El comienzo de la historia es bastante conocido. “Carlos (Bianchi) no había dado el equipo, llegamos a la cancha, bajamos del micro y lo primero que hago es ir al baño. Estando parado, Carlos se me pone al lado y me dice ‘Mirá que vas a jugar vos, ¿eh?’. Yo había concentrado porque Takahara no sé qué se trajo de Japón y se descompuso”, contó Tevez sobre su presentación en el Talleres-Boca Juniors de la 10° fecha del Apertura 2001.

Seis triunfos, tres derrotas, dos goles y un penal malogrado registra la planilla del ex delantero de Fuerte Apache en los duelos entre Boca Juniors y Talleres, siempre vistiendo la camiseta del equipo porteño.

Ante la ausencia obligada de Guillermo Barros Schelotto y la deserción del japonés Naohiro Takahara, Bianchi priorizó al juvenil de 17 años sobre los cordobeses Ariel Carreño y Roberto Colautti y el santiagueño Alfredo Moreno, los otros delanteros que venían asomando en la primera boquense, para conformar la dupla ofensiva con Marcelo Delgado. En su primer y único partido en ese certamen, ‘El Apache’ lució el dorsal ‘18’ que heredó de Esteban ‘Pollo’ Herrera, quien había sido cedido a préstamo a Talleres luego de consagrarse campeón del Mundial Sub 20 de Argentina.

Aquel Día de la Madre, en que los jugadores de Boca mostraron en sus camisetas el nombre de sus progenitoras, Talleres ganó 1-0 con gol de Julián Maidana y quebró una racha de nueve fechas sin victorias (un empate y ocho derrotas) en el torneo local, con Mario Zanabria como DT. A los 16 minutos del segundo tiempo, Tevez fue reemplazado por Carreño.

En ese campeonato, que ambos completaron en febrero del año siguiente, Boca terminó en la tercera posición, detrás de Racing Club y River Plate, con 33 puntos. Talleres culminó en la última ubicación, con 13 unidades.

Antes de partir

Tevez enfrentó otras tres veces a Talleres en la primera de sus tres etapas como futbolista de Boca Juniors, donde su legajo da cuenta de 279 encuentros disputados, 94 goles convertidos y 11 títulos celebrados.

En 2002, con el uruguayo Oscar Washington Tabárez como entrenador, ‘El Apache’ fue titular en los enfrentamientos ante la ‘T’ de los torneos Clausura y Apertura, ambos en La Bombonera y con triunfo 1-0 del local. En esas dos ocasiones, Tevez jugó más retrasado en la cancha, vistió respectivamente las camisetas ‘26’ y ‘10’, y repitió la escena de dejarle su lugar en la cancha al volante central Gustavo ‘Chavo’ Pinto.

El debut goleador del delantero de Fuerte Apache ante Talleres se produjo en la 8° fecha del Torneo Clausura 2004, cuando Boca venció 3-1 como local al conjunto dirigido por Juan José López y le arrebató el primer puesto en la tabla de posiciones. ‘Carlitos’, en este caso luciendo el número ‘9’, marcó el primer tanto con el que el Xeneize, aquella tarde ‘lookeado’ de amarillo, empezó a revertir un arranque adverso en el marcador.

Tras sus pasos por Corinthians de Brasil, West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra y Juventus de Italia, su primer regreso a Boca y la fugaz experiencia en Shanghai Shenhua de China, Tevez volvió a enfrentar a Talleres en el amistoso con el que el equipo cordobés celebró su último ascenso a la máxima divisional de la AFA, el 19 de mayo de 2018. Esa noche, el elenco porteño ganó 1-0 con una alineación alternativa que dispuso Guillermo Barros Schelotto y el actual DT albiazul ingresó en el segundo tiempo en lugar de Cristian Espinoza, futbolista que acredita cinco presencias no oficiales en su breve experiencia como jugador boquense.

Los últimos capítulos

El reencuentro oficial se produjo meses más tarde, el 12 de octubre de 2018, cuando Talleres visitó La Bombonera en la fecha inaugural de la Superliga 2018/2019. Fue triunfo 1-0 del anfitrión, con gol del cordobés Cristian Pavón, delantero con pasado en la entidad de barrio Jardín. Otra vez bajo las órdenes de ‘El Mellizo’, y repitiendo el dorsal ‘32’, Tevez fue titular y salió sustituido por Ramón ‘Wanchope’ Ábila en la etapa final. Antes se hizo cargo de un penal que pudo haber ampliado la ventaja para su equipo y que terminó conteniendo el arquero albiazul Guido Herrera.

El 2 de febrero de 2020, Tevez jugó su segundo y último Talleres-Boca por los puntos en el actual Estadio Kempes, marcando un gol en la victoria 2-1 de su equipo, por la 18° fecha de la Superliga 2019/2020. ‘El Apache’ lució la camiseta ‘10’ y la cinta de capitán en aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que coronaría aquella campaña con la vuelta olímpica.

Los dos últimos duelos entre el Xeneize y el Albiazul, con Tevez como protagonista, fueron en la Copa Diego Maradona 2020 y en la Copa de la Liga Profesional 2021, ambos en La Bombonera, con ‘El Apache’ luciendo el emblemático dorsal que identificó a Diego Maradona y Juan Román Riquelme y con resultado favorable para el representativo cordobés.

Entre 2022 y 2025, Tevez dirigió 72 encuentros como DT de Rosario Central, Independiente y Talleres. En el equipo albiazul lleva 16 presentaciones, con 5 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.

El 15 de noviembre de 2020 se enfrentaron por la tercera fecha del Grupo G, que ambos equipos compartieron con Newell´s y Platense, y el ex boquense Joel Soñora marcó el gol del 1-0 para la ‘T’. En ese torneo, el atacante daría su última vuelta olímpica con la camiseta azul y oro.

El 21 de marzo de 2021 jugaron por la sexta fecha del Grupo A y el elenco albiazul ganó 2-1. Carlos Auzqui y Diego Valoyes anotaron para los visitantes, y Michael Santos, en contra, marcó el tanto local.

Regreso a La Bombonera

Carlos Tevez volverá a la cancha de Boca Juniors después de tres años y tres meses. Su última visita a La Bombonera fue el 17 de agosto de 2022, cuando ‘El Apache’ era DT de Rosario Central y ‘El Canalla’ igualó 0-0 ante el dueño de casa, por la 14° fecha del Torneo de la Liga Profesional. Aquella fue la primera y única experiencia del ex delantero boquense enfrentando al equipo en el que debutó como profesional en 2001 y llevó adelante la mayor parte de su carrera de futbolista, que completó en 2021.

LOS NUEVE BOCA-TALLERES DE TEVEZ

21 DE OCTUBRE DE 2001: TALLERES 1-BOCA 0

Torneo Apertura (10° fecha). Cancha: Estadio Córdoba. Árbitro: Gabriel Brazenas. Gol: ST, 11m Julián Maidana (T).

Talleres: Mario Cuenca; Gustavo Lillo, Ramón Galarza, Víctor Hugo Sotomayor (Julián Maidana) y Cristian Manfredi; Gabriel Roth (Mariano Monrroy), Sebastián Carrizo, Adrián Ávalos y Daniel Albornos; César La Paglia y Pablo Cuba (Esteban Herrera). DT: Mario Zanabria. Suplentes: Esteban Dei Rossi y Maximiliano Salas.

Boca Juniors: Oscar Córdoba; José María Calvo (Roberto Colautti), Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Clemente Rodríguez; Cristian Traverso, Mauricio Serna y Walter Nicolás Gaitán; Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado y Carlos Tevez (Ariel Carreño). DT: Carlos Bianchi. Suplentes: Roberto Abbondanzieri, Joel Barbosa y Gustavo Pinto.

31 DE MARZO DE 2002: BOCA 1-TALLERES 0

Torneo Clausura (10° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Gabriel Brazenas. Gol: ST, 17m Rolando Schiavi (BJ).

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri; José María Calvo, Rolando Schiavi, Cristian Traverso y Clemente Rodríguez; Omar Pérez, Sebastián Battaglia y Carlos Tevez (Gustavo Pinto); Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado y Héctor Bracamonte. DT: Oscar Tabárez. Suplentes: Wilfredo Caballero, Juan Forchetti, Walter Nicolás Gaitán y Ariel Carreño.

Talleres: Mario Cuenca; Cristian Manfredi (Mariano Monrroy), Julián Maidana, Víctor Hugo Sotomayor y Víctor López; Gustavo Lillo, Adrián Ávalos, Maximiliano Salas y Pablo Motta (Sebastián Carrizo); Diego Garay (Cristian Rami); Federico Astudillo. DT: Mario Ballarino. Suplentes: Gabriel Oyola y Lucas Molina.

17 DE NOVIEMBRE DE 2002: BOCA 1-TALLERES 0

Torneo Apertura (17° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Horacio Elizondo. Gol: PT, 9m Marcelo Delgado (BJ).

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri; Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Diego Crosa; Hugo Ibarra, Matías Donnet, Alfredo Cascini y Clemente Rodríguez; Carlos Tevez (Gustavo Pinto); Guillermo Barros Schelotto (Héctor Bracamonte) y Marcelo Delgado. DT: Oscar Tabárez. Suplentes: Wilfredo Caballero, Ezequiel González y Christian Giménez.

Talleres: Luis Islas; Sergio Plaza, Ramón Galarza, Juan Pablo Avendaño y Leonardo Baroni; Gerardo Solana (Cristian Devalis), Lucas Rimoldi, Javier Lux (Jorge Quinteros) y Diego Bustos; César La Paglia; Claudio González. DT: Sergio Batista. Suplentes: Marcos Gutiérrez, Cristian Manfredi y Sebastián Carrizo.

4 DE ABRIL DE 2004: BOCA 3-TALLERES 1

Torneo Clausura (8° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Gabriel Brazenas. Goles: PT, 4m Aldo Osorio (T); 7m Carlos Tevez (BJ); 28m Guillermo Barros Schelotto (BJ), de penal. ST, 43m Diego Cagna (BJ).

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri; José María Calvo, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Clemente Rodríguez (Luis Amaranto Perea); Diego Cagna, Alfredo Cascini, Javier Villarreal (Pedro Iarley) y Neri Cardozo (Matías Donnet); Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto. DT: Carlos Bianchi. Suplentes: Wilfredo Caballero y Franco Cángele.

Talleres: Marcos Gutiérrez; Facundo Erpen, Julián Maidana y Víctor López; Ariel Donnet (Emmanuel Giménez), Mauricio Serna, Maximiliano Salas y Maximiliano Velázquez; Luciano De Bruno (Iván Cappelletti); Víctor Píriz Alvez y Aldo Osorio. DT: Juan José López. Suplentes: Marcos Argüello y Emanuel Perrone.

19 DE MAYO DE 2018: TALLERES 0-BOCA 1

Copa BBVA (Amistoso). Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Fernando Espinoza. Gol: PT, 10m Emmanuel Más (BJ).

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi (Juan Cruz Komar), Carlos Quintana y Lucas Olaza; Joel Soñora (Alexis Messidoro), Fernando Godoy y Juan Ramírez; Aldo Araujo (Samuel Sosa), Santiago Silva (Junior Arias) y Joao Rojas (Mauro Ortiz). DT: Frank Kudelka. Suplentes: Kevin Humeler, Ian Escobar, Fernando Juárez y Nicolás Giménez.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Leonardo Jara (Julio Buffarini), Santiago Vergini, Gastón Heredia y Emmanuel Más; Julián Chicco (Oscar Benítez), Fernando Gago (Gonzalo Lamardo) y Agustín Almendra; Gonzalo Maroni (Guido Vadalá); Cristian Espinoza (Carlos Tevez) y Ramón Ábila (Walter Bou). DT: Guillermo Barros Schelotto. Suplentes: Agustín Rossi, Lisandro Magallán y Emanuel Reynoso.

12 DE AGOSTO DE 2018: BOCA 1-TALLERES 0

Superliga 2018/2019 (1° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Facundo Tello. Gol: PT, 9m Cristian Pavón (BJ).

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Emmanuel Más; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón (Sebastián Villa), Carlos Tevez (Ramón Ábila) y Mauro Zárate (Edwin Cardona). DT: Guillermo Barros Schelotto. Suplentes: Agustín Rossi, Paolo Goltz, Julio Buffarini y Emanuel Reynoso.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Facundo Medina; Andrés Cubas, Pablo Guiñazú (Junior Arias) y Juan Ramírez; Aldo Araujo (Nahuel Bustos), Brian Montenegro y Samuel Sosa (Tomás Pochettino). DT: Juan Pablo Vojvoda. Suplentes: Mauricio Caranta, Ian Escobar, Miguel Araujo y Cristian Ojeda.

2 DE FEBRERO DE 2020: TALLERES 1-BOCA 2

Superliga 2019/2020 (18° fecha). Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Fernando Rapallini. Goles: PT, 13m Sebastián Villa (BJ). ST, 18m Carlos Tevez (BJ); 35m Diego Valoyes (BJ).

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar y Javier Gandolfi; Leonardo Godoy (Guilherme Parede), Juan Ignacio Méndez (Martín Payero), José Mauri y Enzo Díaz; Franco Fragapane, Dayro Moreno y Jonathan Menéndez (Diego Valoyes). DT: Alexander Medina. Suplentes: Mauricio Caranta, Rafael Pérez, Federico Navarro y Tomás Pochettino.

Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Arias y Frank Fabra (Gastón Ávila); Eduardo Salvio (Agustín Obando), Jorman Campuzano (Iván Marcone), Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo. Suplentes: Manuel Roffo, Leonardo Jara, Emanuel Reynoso y Ramón Ábila.

15 DE NOVIEMBRE DE 2020: BOCA 0-TALLERES 1

Copa Diego Maradona 2020 (3° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Germán Delfino. Gol: ST, 41m Joel Soñora (T).

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Leonardo Jara, Nicolás Capaldo y Gonzalo Maroni (Agustín Obando); Sebastián Villa y Carlos Tevez; Franco Soldano (Ramón Ábila). DT: Miguel Ángel Russo. Suplentes: Javier García, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Cristian Medina, Aarón Molinas, Enzo Roldán, Alan Varela, Diego González, Exequiel Ceballos y Mauro Zárate.

Talleres: Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez (Francis Mac Allister), Federico Navarro y Franco Fragapane (Diego Valoyes); Guilherme Parede (Favio Cabral), Mateo Retegui (Carlos Auzqui) y Tomás Pochettino (Joel Soñora),. DT: Alexander Medina. Suplentes: Marcos Díaz, Piero Hincapié, Augusto Schott, Julián Malatini, Javier Gandolfi, Lautaro Guzmán y Gastón Torres.

15 DE NOVIEMBRE DE 2020: BOCA 1-TALLERES 2

Copa Liga Profesional 2021 (6° fecha). Cancha: Boca Juniors. Árbitro: Fernando Rapallini. Goles: PT, 13m Carlos Auzqui (T). ST, 37m Michael Santos, en contra (BJ); 45m Diego Valoyes (T).

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz (Marcos Rojo) y Frank Fabra; Agustín Almendra (Franco Soldano), Jorman Campuzano (Julio Buffarini) y Cristian Medina; Gonzalo Maroni (Mauro Zárate); Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo. Suplentes: Agustín Rossi, Emmanuel Más, Renzo Giampaoli, Leonardo Jara, Alan Varela, Agustín Obando, Exequiel Ceballos y Luis Vázquez.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié y Enzo Díaz (Ángelo Martino); Juan Ignacio Méndez (Francis Mac Allister), Federico Navarro y Franco Fragapane (Joel Soñora); Diego Valoyes, Mateo Retegui (Michael Santos) y Carlos Auzqui (Guilherme Parede). DT: Alexander Medina. Suplentes: Marcos Díaz, Renzo Paparelli, Julián Malatini, Julián Velázquez, Mauro Ortiz, Favio Cabral y Matías Sosa.