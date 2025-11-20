Tommy Hilfiger abre su primera tienda en Nuevocentro y refuerza la llegada de marcas globales a Córdoba

Tommy Hilfiger desembarcó oficialmente en Córdoba con la apertura de su primer local en el Nuevocentro Shopping, en un movimiento que consolida el crecimiento del segmento premium de indumentaria en la ciudad. La marca eligió al tradicional centro comercial como plataforma estratégica por su ocupación plena, su flujo de visitantes y su posicionamiento como polo de consumo para públicos locales y del interior provincial.

El nuevo espacio de 110 m², fue desarrollado bajo el modelo de “experiencia inmersiva” que la compañía implementa en sus principales mercados internacionales. El diseño incorpora mobiliario curado, materiales propios de la identidad Hilfiger y un esquema lumínico pensado para realzar texturas y acompañar el recorrido por colecciones masculinas, femeninas y accesorios.

En esta primera etapa, la tienda ofrece precios considerados competitivos dentro del segmento: remeras básicas desde $60.000, chombas y camisas alrededor de $150.000, jeans en torno a los $220.000, camperas masculinas que llegan a $420.000 y pack de tres boxers o slips a $82.500. La marca apunta a captar al público que busca productos de línea internacional con valores alineados al mercado local.

La presencia de Tommy Hilfiger como cierre del desfile anual de Nuevocentro anticipó la buena recepción del público y elevó expectativas para la temporada primavera-verano y las fiestas, período clave para el sector. A nivel corporativo, la apertura forma parte de la expansión de la licencia en Argentina, que ya opera tiendas en Buenos Aires y otras plazas relevantes.

Para Nuevocentro, la llegada de Tommy no es un hecho aislado, sino otro paso dentro de una estrategia de ampliación del mix comercial que en los últimos meses sumó a Nike, Sony, MacStation, Billabong, Paruolo, Caro Cuore y Atelier, además de la ampliación gastronómica con Tostado. Antes de fin de año se esperan nuevos desembarcos: Bolivia, Ay Not Dead, Calvin Klein y la cadena internacional KFC, prevista para la primera quincena de diciembre.