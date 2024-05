Trágico incendio en Córdoba: un jubilado murió calcinado en un taller de chapa y pintura

Un jubilado de 79 años murió calcinado al incendiarse un taller en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, informó la Policía.

“Escuché una explosión, me levanté y quise abrir una puerta. No había forma, no sabía qué hacer, había llamas”, relató la hermana de la víctima.

“Había mucho fuego, mucho humo, no había forma de entrar”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Inseguridad en Villa Allende: siete robos en una noche

Aún no se determinó la causa del incendio, aunque las primeras informaciones no descartan que se haya originado por algún objeto para calefacción.

Tragedia

El siniestro se originó alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda de calle Ciriaco Ortiz al 1.400 en un ambiente de la parte posterior del domicilio destinado a taller de chapa y pintura y dormitorio de unos 100 metros cuadrados.

Enfrentamiento armado: un policía de civil mató a un supuesto asaltante en Córdoba

Tres dotaciones de bomberos extinguieron las llamas y hallaron en el lugar el cuerpo de un hombre de 79 años.

El fuego destruyó también un vehículo Renault Sandero y electrodomésticos, entre otros elementos, señalaron fuentes policiales.

Crédito de la foto interna: Policía de Córdoba.