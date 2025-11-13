Transmitaxi se anota en el registro oficial de viajes y apuesta a su app: “Ahora tenemos que adaptarnos"

El mercado del transporte en Córdoba empieza a reordenarse. Mientras la Municipalidad avanza con la regulación de las aplicaciones, Transmitaxi decidió moverse rápido: se inscribió oficialmente en el registro digital de plataformas de viaje.

Con esta incorporación, la mutual que contiene casi el 30% de la flota de taxis local, se posiciona como una de las primeras empresas en formalizar su presencia dentro del nuevo esquema municipal.

Una app hecha en Córdoba que ya mueve miles de viajes

A diferencia de otras plataformas, Transmitaxi no necesitó importar tecnología: desarrolló su propia aplicación móvil, operativa desde hace más de seis años. El sistema, creado por un equipo técnico local, permite calcular el costo del recorrido, conocer los datos del chofer y pagar con distintos medios.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de la entidad, Félix Sajur, contó que “Nuestra app se puede descargar desde Play Store, como cualquier aplicación internacional. Tenemos entre 5.000 y 6.000 viajes diarios, de los cuales cerca del 50% se solicitan por la app”.

Asimismo, la plataforma orotga un 20% de descuento en los viajes solicitados por la app, aunque la decisión de aplicar la promoción depende de cada conductor. “Cada socio puede decidir si aplica la promoción o no, pero creemos que es una forma de mantener competitividad sin que nadie pierda”, explicó Sajur al medio.

La regulación llegó para quedarse

La nueva etapa del transporte urbano ya no tiene marcha atrás. Como lo expuso el Sajur: “El Tribunal Superior de Justicia y el Concejo Deliberante marcaron que hay que regularlas. Ahora tenemos que adaptarnos”.

La inscripción en el registro oficial marca un punto de inflexión: los taxis, históricamente enfrentados a las aplicaciones internacionales, comienzan a jugar con las mismas herramientas, pero bajo reglas locales. El secretario aseguro que "lo importante es mantener tarifas justas y evitar comisiones abusivas".