Transporte urbano: prorrogan la vigencia de la Tarifa Social para personas mayores de 70 años por dos semanas

La Municipalidad de Córdoba informó que el beneficio de la Tarifa Social para personas mayores de 70 años se extiende por dos semanas más en la tarjeta Red Bus por lo que estará vigente hasta el viernes 12 de septiembre.

Cómo activar la Tarjeta SUBE

"Para los usuarios que ya cuentan con la SUBE el proceso es sencillo: tras notificar al chofer del colectivo que desean activar el beneficio, abonan el pasaje en la validadora y la Tarifa Social estará activa. Otra forma es a través de la aplicación SUBE, en celulares con tecnología NFC", indica un comunicado.

Dónde retirar la Tarjeta SUBE

Para los usuarios que aún no hayan retirado la tarjeta SUBE podrán dirigirse al Palacio 6 de Julio y las boleterías de Tamsau, Coniferal, SiBus y Fam en la Terminal de Ómnibus, acorde al siguiente cronograma:

• Palacio 6 de Julio: de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 16.

• Boleterías 40 y 41 de FAM en la Terminal de Ómnibus T1, de lunes a viernes de 8 a 18.

• Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1; y Boletería 85 de Tamsau, en la Terminal de Ómnibus T2; en ambas de lunes a viernes de 9 a 16.

• Boletería 86 de SíBus, ubicada en la Terminal de Ómnibus T2, de lunes a jueves de 9 a 16.30 y viernes de 9 a 15.30.

Cantidad de viajes del beneficio

Es necesario acudir personalmente con DNI físico. La Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años, que está destinada a todas las y los cordobeses que registren en el DNI domicilio en la ciudad de Córdoba, otorga 40 viajes mensuales y se renuevan automáticamente.

Este beneficio es compatible con la Tarifa Social Federal. En ese caso, el cobro de los viajes se realizará de la siguiente manera: primero, se descuentan los pasajes gratuitos locales. Una vez agotados, se aplica el descuento del 55% correspondiente al beneficio nacional. Y en caso de ser necesario, SUBE permite un saldo negativo de hasta $1.200.