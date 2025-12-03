Córdoba regula las apps de transporte: Cabify es la única habilitada y Uber inicia su trámite formal

La Municipalidad de Córdoba sumó este martes un nuevo jugador al mapa local de aplicaciones de movilidad. La empresa estadounidense Uber finalmente cargó en el sistema digital oficial la documentación necesaria para iniciar su habilitación formal y poder operar de forma legal en la ciudad, bajo las reglas establecidas por la nueva ordenanza de plataformas de transporte.

De acuerdo con la información oficial, a partir de esa carga, la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito cuenta con un plazo de hasta 15 días para examinar la documentación y definir si la plataforma queda habilitada o continúa en etapa de observación.

Hasta el momento, la única empresa con permiso completo para operar en la ciudad es la española Cabify, mientras que otras cuatro aplicaciones de origen cordobés se encuentran también en fase de observación, al igual que Uber.

Un esquema que busca ordenar una actividad en expansión

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90,7), el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, recordó que la regulación de las apps de transporte llegó después de “un conflicto de muchos años con una actividad ilegal”.

“Era una realidad instalada, pero sin reglas claras. Las empresas planteaban que se trataba de una actividad puramente privada, sin intervención del Estado”, explicó. “La Justicia determinó que es una actividad privada pero de carácter público, y eso habilitó la intervención municipal”, añadió.

Sobre esa base se discutió y aprobó en el Concejo Deliberante una ordenanza específica para las plataformas de movilidad, que obtuvo 28 votos sobre 31. La norma creó el Registro Digital Municipal, fijó requisitos para las empresas y exigencias para choferes y vehículos, entre ellas la incorporación a una libreta digital que permite verificar quién está habilitado para prestar el servicio.

“Si una aplicación no está inscripta y el chofer tampoco figura en la libreta digital, la actividad es ilegal. Eso es justamente lo que venía pasando durante años”, remarcó el funcionario.

Según Fernández, hasta el momento se inscribieron cinco aplicaciones y ya hubo más de mil consultas de choferes interesados en regularizar su situación. Del total, 137 conductores completaron la inscripción y 107 vehículos quedaron vinculados a Cabify con habilitación completa para operar bajo el nuevo esquema.

Cómo conviven las apps con el transporte urbano

El avance de Uber, Cabify y las apps locales se da en paralelo a un sistema de transporte urbano de pasajeros que viene de un fuerte reacomodamiento, tras la quita de subsidios nacionales y la implementación de la tarjeta SUBE en la ciudad.

Fernández describió a las aplicaciones como un complemento del sistema de colectivos, pero advirtió que el problema no era su existencia sino la falta de reglas: “Las aplicaciones aportan previsibilidad -el usuario sabe de antemano cuánto va a pagar-, inmediatez y comodidad. Lo que desestabilizaba el sistema era la ilegalidad. Al regular, se ordena el juego: o te dedicás a tu trabajo principal o al transporte, pero ya no puede ser una actividad apenas oportunista, sin controles ni responsabilidades”.

En ese sentido, el secretario insistió en que el rol del Municipio no es intervenir en la relación comercial entre plataforma y chofer, sino en los aspectos de carácter público, tales como seguridad, habilitaciones, requisitos de los vehículos y condiciones mínimas para usuarios y conductores.