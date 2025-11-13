Uber se registra en Córdoba y prepara un plan para renovar los vehículos

La plataforma de movilidad lo comunicó primero a sus conductores con una carta. El suspenso fue producto de la reglamentación de la ordenanza. Trabajan en acuerdos con concesionarias locales.

En Mendoza se presentó un plan de seguridad al volante articulado entre la Municipalidad y Uber. La imagen del intendente Ulpiano Suárez junto a Eli Frías, directora de Uber para Cono Sur, en el escenario es, por ahora, de ficción para cualquier cordobés. La iniciativa es llevar a cabo una serie de acciones y descuentos para que los conductores que beban no regresen al volante. La idea es “planificar y agendar” las salidas.

En ese marco, Juan Labaqui –vocero de la plataforma– aseguró que Uber se inscribirá en los próximos días en el registro municipal recientemente habilitado.

La comunicación formal llegó primero a los conductores por medio de una carta en tono afirmativo y adelantando a los drivers que vayan preparando todos los requerimientos, ya que “la empresa está revisando toda la información para iniciar el proceso de inscripción”.

“Nunca dijimos que no, parecía una carrera para ver quién llegaba primero. Pero hubo algunos cambios en la reglamentación que nuestros equipos quisieron analizar mejor”, reconocieron desde la app.

Asimismo, destacaron los nuevos plazos para gestionar el carné de conducir profesional y el certificado de buena conducta otorgado por la Provincia. Ahora, con demostrar que se inició el trámite es suficiente para los conductores.

Convenios para actualizar el vehículo

Uno de los puntos que exige la reglamentación de aplicaciones de movilidad de la Municipalidad de Córdoba es la antigüedad del vehículo. Al igual que taxis y remises, debe ser no mayor a 10 años.

Este requisito dejaría a muchos conductores fuera de la posibilidad de inscribirse. Esta situación no es nueva para la empresa y están estudiando alternativas.

Luego de la experiencia y planes aplicados en otros lugares —por ejemplo, Mendoza, en donde llevó adelante un convenio junto al Gobierno y la automotriz Fiat—, en Córdoba se estaría trabajando en conjunto con algunas concesionarias “grandes” de la ciudad.

Brindar la posibilidad de que el driver pueda actualizar su auto, ya sea por la opción de un cero kilómetro o un usado de pocos años.

Al parecer, y según lo que habrían dejado trascender, Uber podría “validar” los ingresos en caso de la necesidad de financiación. Además de la categoría de monotributista, la compañía acompañaría con la información necesaria para demostrar que el tomador de deuda puede pagar con lo generado en la app.

En caso de poder concretarse esta posibilidad, beneficiaría a muchos que están al límite o se pasaron con el límite impuesto por el municipio.