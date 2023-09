Una mujer denunció una brutal golpiza de una naranjita en barrio Güemes

Una mujer denunció que una cuidacoches la golpeó brutalmente en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.

El violento episodio ocurrió el 15 de agosto pasado en calle Laprida al 300, pero se conoció hoy en los medios.

Por qué le otorgaron la libertad condicional a Martín “el Porteño” Luzi

Testimonio

“Con mi esposo fuimos a visitar a los vecinos para informarles sobre la colocación de un centro de acopio (de residuos) en calle Laprida esquina La Cañada”, relató Silvina.



Alberione demandó a la Provincia porque no cobra por su tarea como fiscal de narcotráfico

La mujer manifestó que ella se oponía a la instalación de ese centro en el lugar, pero que los “naranjitas” interpretaron que ella no querían que estuvieran en ese lugar.

“No era el motivo por el que yo me acerqué para hablar. Me contacto con ellos. Habían puesto música en la vía pública. Les solicité que por favor bajen el volumen porque hay vecinos mayores en la cuadra. Y empezó la discusión, el improperio y amenazas de muerte incluidas”, agregó en declaraciones a El Doce.

Violencia

Además aseguró que recibió una “golpiza por parte de esta naranjita”. Según la denunciante la cuidacoches le dijo que “no tenía que pasar por la cuadra” y que le tenía “que pedir permiso”.

Auto importado y distintas patentes: la banda del “Porteño” Luzi, sospechada de cometer otros asaltos en Córdoba

“A lo que le contesté que la vereda es una vía pública tanto como la calle y que cualquier vecino, cualquier persona que puede transitar lo puede hacer tranquilamente. Y que no pueden obstruir la calle como si la vereda fuera la casa”, prosiguió en su relato.

También aseguró que los vecinos le contaron “cuál es la situación que están viviendo con los cuidacoches, que están hasta altas horas de la noche, que agreden a las personas, que no pueden pasar”.

La mujer confirmó que radicó la denuncia en Tribunales II.