UNC: no cesa la lucha de los docentes universitarios en Córdoba

Los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron un paro para este miércoles 27 de agosto y para el próximo lunes 1 de septiembre en la continuidad del plan de lucha en reclamo de una ley de financiamiento universitario.

Paro

La medida de fuerza se realizará "frente al anunciado veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario" por lo que se resolvió sostener "el plan de lucha en todo el país".

Así "en el marco de las Jornadas Nacionales de Protesta de 48 horas -semanales y rotativas- lanzadas por CONADU, el Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC" decidió este martes 26 movilizarse al Consejo Superior, con abandono de tareas de 15 a 18, para solicitar que desde Rectorado se impulse la convocatoria a la tercera Marcha Federal Universitaria desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Mañana miércoles 27 los profesores universitarios paralizarán sus tareas y acompañarán desde las 11 la habitual ronda de los jubilados en Plaza San Martín.

Cómo sigue la protesta

El próximo lunes 1 de septiembre volverán a parar por 24 horas, mientras que el martes 2 habrá una volanteada en la muestra de carreras de la UNC.

"Tras 20 meses de conflicto, con los salarios en caída libre y sin ser escuchados, logramos la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Necesitamos sostener y consolidar la unidad de toda la comunidad universitaria para enfrentar el veto presidencial. Debemos transformar la indignación en fuerza organizada para sostener a la educación superior, pública y gratuita como derecho y pilar del desarrollo soberano", concluye un comunicado de ADIUC.