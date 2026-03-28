Unquillo lanza su primer festival de arte contemporáneo con actividades en toda la ciudad

La ciudad de Unquillo será escenario de una nueva apuesta cultural con la realización del FACU!!!! - 1er Festival de Arte Contemporáneo, que se desarrollará del 31 de marzo al 5 de abril con una programación diversa y distribuida en múltiples espacios urbanos, culturales y naturales.

El evento propone una agenda descentralizada, con actividades gratuitas que incluyen intervenciones artísticas, performances, exposiciones, talleres y conferencias, en un formato que busca integrar el arte con el territorio y la comunidad. La programación se iniciará en la Explanada Municipal (Av. San Martín 2186), con actividades de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, y continuará en distintos puntos de la ciudad, consolidando un recorrido que combina espacios institucionales con entornos abiertos.

El festival contará con la participación de artistas de distintas provincias, entre ellos Andrés Belfanti, Carlos Gutiérrez, César Núñez, Gabriel Garay, Wladimir Ojeda, Hans Petersen y Lis Acosta, lo que configura un mapa federal de producciones vinculadas al arte contemporáneo. Uno de los ejes será la Competencia Nacional de Videoarte, que se desarrollará en el Cine Teatro Municipal bajo la curaduría de Matías Díaz, con obras de diversos exponentes del formato audiovisual.

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Pensar el arte hoy

El miércoles 1 de abril a las 18:30 se realizarán las Conferencias del FACU!!!! en el Cine Teatro Municipal, con la participación de referentes como Sofía Torres Kosiba y Mercedes López Moreyra, entre otros invitados. Desde la organización señalaron que el objetivo es generar espacios de reflexión sobre las prácticas contemporáneas, en un contexto donde el arte se expande hacia nuevas formas y lenguajes.

El festival busca fortalecer el acceso al arte contemporáneo y posicionar a Unquillo como un territorio de referencia en la escena artística argentina, recuperando su identidad como “Pueblo de Artistas” y potenciando su oferta cultural. Las actividades serán gratuitas, con cupos limitados según cada propuesta. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Unquillo, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y la Universidad Provincial de Córdoba.