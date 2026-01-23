Vacaciones con menores: escribanos cruzan al Gobierno de Córdoba por la flexibilización del trámite

La decisión del Gobierno de Córdoba de habilitar al Registro Civil provincial a emitir autorizaciones de viaje al exterior para menores de 18 años abrió una fuerte controversia con el Colegio de Escribanos, que salió a marcar límites y advertir sobre posibles consecuencias legales y administrativas.

Permisos de viaje al exterior para menores

Desde el Ejecutivo provincial, la medida fue presentada como una herramienta para descentralizar trámites, reducir costos y facilitar la logística familiar, especialmente en temporadas de alto movimiento turístico. El permiso tiene un valor de $30.000, se gestiona en la sede central del Registro Civil y mantiene su vigencia hasta que el menor cumpla 18 años o venza su pasaporte.

Pero para los escribanos, el problema no es el precio ni la agilidad: es el alcance real del documento.

“No es una autorización integral de viaje”

La presidenta del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Lasagna, aclaró que la autorización emitida por el Registro Civil no es una novedad jurídica, pero sí puede generar confusión.

“Estas constancias nunca fueron una potestad exclusiva del escribano. También podían otorgarlas jueces, cónsules o entidades administrativas. El problema es que habilitan únicamente la salida y el ingreso al país”, explicó.

Según detalló, el permiso que se incorpora al pasaporte solo sirve para Migraciones, tanto al salir como al volver a la Argentina, pero no tiene validez plena en el extranjero.

Desde el Colegio de Escribanos enumeraron una serie de situaciones que no están contempladas en la autorización provincial:

• No habilita decisiones médicas ni tratamientos de urgencia en el exterior.

• No permite realizar gestiones administrativas, judiciales o consulares.

• No cuenta con legalización ni apostilla internacional, requisitos exigidos por muchos países.

• No admite autorizaciones acotadas por tiempo, destino o acompañantes.

• No es revocable bajo condiciones específicas, salvo la revocación general por un progenitor.

“En una urgencia médica, un robo de documentos o un trámite judicial, la falta de una autorización legalizada puede transformar un viaje en un problema serio”, advirtieron.

La diferencia con la autorización notarial

Lasagna remarcó que las autorizaciones otorgadas por escribanos tienen otro alcance jurídico. Pueden incluir directivas médicas, autorizaciones administrativas, límites temporales y condiciones específicas, algo habitual en casos de padres separados o divorciados.

“Muchos países exigen documentación apostillada. Eso no lo ofrece la autorización del pasaporte”, señaló.

Además, subrayó que el asesoramiento notarial es gratuito y que cada familia debería evaluar su situación particular: no es lo mismo un viaje turístico corto que una estadía prolongada, un viaje en contingente o un traslado con un solo progenitor.

Cómo es el trámite provincial

Desde el Gobierno de Córdoba defendieron la medida y remarcaron que el Registro Civil se consolida como una opción accesible y económica, con validez legal para cumplir los requisitos de Migraciones.

El trámite se realiza en la sede central del Registro Civil, en bulevar Chacabuco 737, de lunes a viernes de 8 a 14, con horario extendido los martes y jueves hasta las 18. No es obligatorio que ambos progenitores concurran en simultáneo y el menor debe contar con pasaporte vigente.

Además, recomendaron consultar previamente con la aerolínea, ya que los requisitos pueden variar según la compañía.

Aunque el debate se presenta en términos técnicos, detrás de la polémica aparece una disputa de competencias y legitimidad institucional. Mientras el Gobierno busca simplificar y abaratar gestiones, los escribanos alertan sobre una flexibilización que, según sostienen, reduce garantías jurídicas y expone a los menores a riesgos evitables.

Por ahora, el trámite convive con las autorizaciones notariales. Pero el cruce dejó en evidencia que, cuando se trata de menores y viajes internacionales, la letra chica importa tanto como el sello.