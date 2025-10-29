Víctimas de la tragedia vial que protagonizó Oscar González claman Justicia: Marina y Alexa dicen presente

A tres años de la tragedia vial que protagonizó el expresidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, en la que perdió la vida Alejandra Bengoa y sobrevivieron con gravísimas lesiones su hija Marina y una amiga, Alexa, las familias se manifiestan este miércoles frente a los tribunales de Cura Brochero.

Las jóvenes tienen 17 años y en esta oportunidad decidieron colocarse en la primera fila del reclamo de Justicia. El trauma que les causó la tragedia persiste en sus vidas y su salud, pero próximas a ingresar a la mayoría de edad este años decidieron tomar más protagonismo en la lucha familiar.

La defensa de Oscar González ha planteado una probation, una reparación económica a las víctimas -se desconocen el monto- y una donación a un establecimiento educativo que ascendería a unos $100 mil.

Gustavo Alvarez, papá de Alexa, reiteró que se oponen a recibir la reparación económica. Ellos no sólo han planteado la responsabilidad directa de Oscar González en la tragedia vial sino también de la Provincia que le asignó un auto secuestrado al ex legislador. El Estado provincial es quien debe dar garantía del vehículo siniestrado y las consecuencias que provocó.

Familias de víctimas de las Altas Cumbres piden juicio político a fiscal por encubrir a Oscar González

El 20 de noviembre próximo se realizará la audiencia en los tribunales donde se hará público el ofrecimiento de una probation y la reparación económica. Con la adhesión de la fiscal, Analía Gallarato es suficiente. Las víctimas fueron consultadas, pero dijeron que no aceptarán. La decisión quedará en manos de la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

Sin mencionar cifras, Alvarez señaló que la cifra que le asignarían a Alexa solo alcanza para cuatro meses de tratamiento que deberá hacer de por vida. No han ofrecido cobertura médica, por ejemplo. En la actualidad las terapias representan alrededor de 25 dólares por mes.

Carta abierta a Gallarato

En una misiva firmada por Laura Bengoa y familia , Nassia Gonzales Charaja, Gustavo Álvarez y familia, pidieron que se aparte de la causa.

Gallarato instruyó la investigación y también intervendrá en la etapa de juicio porque todos los fiscales de Cámara que podrían haber intervenido se inhibieron por vínculos familiares o cercanos con González. El dato da la pauta de la construcción de poder del exlegislador en Traslasierras, con representación en la estructura judicial.

“En este momento queremos apelar a su humanidad” le dicen a Gallarato. “Usted sabe de nuestro sufrimiento, sabe lo que significó la pérdida de Alejandra para sus hijas, sus hermanos, su madre. Sabe el cambio rotundo que representó este crimen en la vida de Alexa y de sus padres, de ahora y para siempre. Sabe también el daño que todo esto le hace a la sociedad”, prosiguen.

Y le piden: “Usted y su familia pueden volver a dormir en paz, si usted hace a un lado el ego que la mantiene insólitamente aferrada a esta causa y renuncia a ella. La sociedad y estas familias se lo agradecerán siempre y reconocerán su humanidad ante tal gesto”.

Oscar González con tobillera electrónica: pidieron ampliar el perímetro de su detención domiciliaria

González imputado y con tobillera

Mientras la causa judicial por el siniestro vial espera próximas definiciones, el exlegislador peronista continúa detenido en su domicilio, con tobillera electrónica por orden del juez federal 3, Hugo Vaca Narvaja.

La Justicia Federal lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por el patrimonio declarado con valores irrisorios.