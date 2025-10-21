Familias de víctimas de las Altas Cumbres piden juicio político a fiscal por encubrir a Oscar González

Las familias de las víctimas del trágico siniestro automovilístico ocurrido el 29 de octubre de 2022 en las Altas Cumbres presentaron un pedido de jurado de enjuiciamiento contra la fiscal de Instrucción de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, por su actuación en la investigación del siniestro que tiene como imputado al exlegislador provincial Oscar González.

La denuncia fue formalizada por Laura Bengoa y Nancy Gonzales Charaja, hermana de la víctima fatal y madre de una de las menores lesionadas respectivamente, con el respaldo de la legisladora del MST-Frente de Izquierda, Luciana Echevarría. El pedido se basa en causales de mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho y prevaricato.

En diálogo con el programa Última Pregunta de radio Continental Córdoba, Laura Bengoa detalló las múltiples irregularidades cometidas por la fiscal durante la investigación. "Nos negó reiteradamente la posibilidad de escanear el módulo del airbag del auto de González, que con eso sabríamos la velocidad a la que verdaderamente circulaba. Es una prueba fundamental y nos la negó con argumentos completamente fuera de lugar", señaló.

La querella también denunció que Gallarato no investigó irregularidades en la pericia accidentológica. "Nuestros peritos denunciaron que hubo un cambio en las velocidades que se habían acordado, el perito oficial puso otra velocidad. Los peritos nuestros denunciaron que hubo un cambio ahí, no lo investigó tampoco", explicó Bengoa.

Uno de los puntos más graves de la denuncia es que la fiscal elevó la causa a juicio mientras aún se discutía la negativa al escaneo del airbag. "Ella lo resolvió directamente enviándolo a juicio, ignorando nuestro pedido y eso constituye prevaricato, es decir, que se arroga potestades que no le corresponden", afirmó la hermana de la víctima.

Omisiones en la escena del hecho

Bengoa también cuestionó la falta de investigación sobre lo ocurrido inmediatamente después del siniestro. "No investigó qué hizo la policía, por qué lo cubrió. Tampoco investigó lo que ocurrió en el hospital al momento que las chicas llegaron, que González y el director del hospital de Villa Dolores querían trasladarlas a Villa Dolores cuando correspondía absolutamente trasladarlas a Córdoba por la gravedad de las lesiones", detalló.

La querella señaló además que no se investigó el hecho de que hubiera un helicóptero dispuesto para González, pero no para las víctimas del choque.

Consultada sobre si cree que la fiscal actuó deliberadamente para encubrir al exlegislador, Bengoa fue contundente. "Como mínimo es falta de idoneidad por no investigar. Yo tengo mi idea de que no investigó. Desde el comienzo yo venía como dándole esperanzas de decir 'Bueno, tiene mucha presión, sabemos contra quién está luchando y se toma sus recaudos y por eso va despacio'. Ya después, cuando empezaron a verse una tras otra las cosas, ya también empecé a pensar que tal vez tiene otros compromisos, no lo sé, pero como mínimo no es idónea porque no investigó las cosas", expresó.

La hermana de Alejandra Bengoa señaló que González tuvo históricamente una fuerte injerencia en el Poder Judicial de Córdoba. "Sabemos que González ha tenido todo el tiempo injerencia en la designación de fiscales, de jueces, entonces tampoco sé qué favor le puede llegar a deber", reflexionó.

Una fiscalía "en contra de la querella"

Bengoa describió la difícil situación que enfrentaron como querellantes. "Una fiscalía que debería estar junto con la querella denunciando y acusando está prácticamente en contra. Entonces es muy difícil llevar adelante un proceso con una fiscal que prácticamente está a favor del acusado a pesar de que lo acusa", denunció.

Sobre los objetivos del pedido de jury, la hermana de la víctima fue clara: "Tal vez ni lleguemos al jury, pero que se sepa que todas estas irregularidades existen".

El contexto del siniestro

El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2022 en la Ruta Provincial 34, camino de las Altas Cumbres, cuando González conducía un BMW de alta gama que había sido secuestrado por la justicia y asignado al Poder Legislativo exclusivamente para uso oficial. La colisión causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, y dejó con graves lesiones de por vida a dos adolescentes de 14 años: Alexa y Marina.

La legisladora Luciana Echevarría calificó el caso como "emblemático" y sostuvo que "la fiscal, que se supone debe ser quien investigue la responsabilidad y acuse al exlegislador, se ha mostrado claramente parcial a favor del imputado Oscar González, con una total falta de objetividad que es inaceptable".

El pedido de jury también solicitó la suspensión preventiva de Gallarato mientras se tramita el proceso. Las familias se preparan para cumplir tres años del trágico episodio sin que la justicia haya esclarecido completamente las circunstancias del siniestro.