Villa María se prepara para vivir a pleno el Festival Aéreo 2025: shows, acrobacias y cómo reservar tu salto en paracaídas

Villa María vuelve a ser el epicentro de la pasión por la aviación con una nueva edición del Festival Aéreo, que se realizará a partir del jueves 16 al domingo 19 de octubre en el predio del aeropuerto local. Este evento, que cada año atrae a miles de visitantes de todo el país, promete cuatro días de espectáculos, experiencias interactivas y actividades para toda la familia.

El festival combinará exhibiciones aéreas con una amplia propuesta gastronómica y cultural. En el predio se instalarán patios de comida, ferias aeronáuticas, stands institucionales, un salón de aviones experimentales y un espacio dedicado a capacitaciones sobre vuelo y seguridad aérea.

Apertura con globos, luces y música

El jueves 16 a las 22:00 marcará el inicio oficial del evento con un impactante show nocturno de globos aerostáticos y aeronaves iluminadas, ambientado por la música en vivo de LBC y Euge Quevedo. Antes, Josué Cordero, exparticipante de La Voz Argentina 2025, cantará hasta la apertura del evento.

Con un valor de $12.000, las entradas para esa noche están disponibles en Eden Entradas y en Ecomúsica. También se podrá acceder a dos sectores VIP. Uno de ellos con cena incluida, que ofrecerán una vista privilegiada del escenario principal.

Viernes educativo con entrada libre

El viernes 17 será una jornada gratuita pensada especialmente para estudiantes y curiosos del mundo aeronáutico. Desde las 9:00, se dictará la charla “Volando como niños”, a cargo de Chris Jimenez, y más tarde, entre las 10:00 y las 14:00, los alumnos de nivel medio podrán participar en una experiencia interactiva junto a la escuadrilla histórica B-45 “Defensores de Nuestros Cielos” y los aviones Mentor.

Natalia de la Sota sobre “la escandalosa injerencia” de Trump: “Tiene demasiado olor a pérdida de independencia económica”

La jornada cerrará a las 20:00 con una conferencia del reconocido piloto mexicano-estadounidense Erasmo “Eddie” Malacara, quien luego compartirá un asado con los participantes inscritos previamente mediante formulario online.

Fin de semana de vértigo y adrenalina

El sábado 18 y domingo 19 serán los días más esperados, con acrobacias aéreas, paracaidismo y exhibiciones de alto nivel. Pilotos como Elio Skare, Pablo Quinteros, Sergio Ribeiro, Ema Catozzo, Javier García y Sergio Marinhas desplegarán maniobras de precisión que prometen mantener la mirada del público hacia el cielo.

Además, quienes se animen podrán realizar saltos tándem desde 10.000 pies (unos 3.000 metros) en una Cessna C-185, con fotos y video incluidos. El costo es de $350.000, con reserva mediante seña de $40.000. Para realizar las señas, comunicarse al 3534175616 o 3534225362.

Entradas, transporte y beneficios

Para el sábado y el domingo, los jubilados y menores de 12 años pueden acceder a la entrada general gratis, mientras que el resto deberá pagar $4.000. El ingreso al predio será de 09:00 a 21:00.

Habló el acusado del doble femicidio Pablo Laurta: “Todo fue por Justicia”

Además, el municipio distribuirá 1.000 entradas gratuitas en los centros MuniCerca a partir del miércoles. Y para aquellos que no sepan como moverse ese día, la empresa EMTUPSE dispondrá de colectivos especiales para facilitar el traslado del público hacia el aeropuerto.

Con su mezcla de música, tecnología, historia y emoción, el Festival Aéreo de Villa María se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de Córdoba. Un fin de semana para disfrutar en familia, aprender y dejarse sorprender por la magia del vuelo.