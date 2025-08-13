Villa María ya tiene su bandera: “Quinquela Martín” fue la propuesta ganadora

Villa María ya cuenta con una insignia propia. La Municipalidad presentó la bandera que, a partir de ahora, acompañará a las enseñas nacional y provincial, y que fue seleccionada entre 28 propuestas en el marco del programa “Villa María se Convierte en Bandera”.

La presentación tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Eduardo Accastello, junto a integrantes del jurado y autoridades provinciales y locales. La propuesta ganadora, presentada bajo el seudónimo “Quinquela Martín” y creada por el joven villamariense Lucio Bizzarri, fue elegida por mayoría de votos del jurado y de los vecinos a través de la plataforma Villa María Digital (ViDi).

Accastello destacó el valor histórico del momento y recordó que la bandera será presentada oficialmente el próximo 20 de agosto, en el marco del 110º aniversario de la declaración de la ciudad.

El significado de la nueva bandera

La insignia está dividida en tres franjas verticales iguales:

Izquierda celeste: simboliza el río que cruza la ciudad, fuente de vida y energía.

simboliza el río que cruza la ciudad, fuente de vida y energía. Derecha verde: representa el campo, el desarrollo y la esperanza.

representa el campo, el desarrollo y la esperanza. Centro blanco: signo de equilibrio y paz, con un sol dorado inspirado en las pinturas de Fernando Bonfiglioli en la Catedral local.

signo de equilibrio y paz, con un sol dorado inspirado en las pinturas de Fernando Bonfiglioli en la Catedral local. El sol, adaptado para esta obra, incluye 39 rayos, uno por cada barrio de Villa María.

Opiniones y respaldo institucional

El vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Daniel del Bono, felicitó a Bizzarri y al jurado por un trabajo que refuerza “el arraigo y la identidad” local. Por su parte, el legislador departamental Alfredo Nigro destacó que la bandera “sintetiza la identidad preexistente” y hace referencia al río, al campo y al sol de Bonfiglioli.

La directora de la Escuela de Bellas Artes, Paula Gentile, subrayó la importancia de contar con un símbolo visual que represente la historia y el presente de la ciudad.

Un proceso participativo

El concurso mantuvo el anonimato de los autores mediante seudónimos y permitió que toda la comunidad pudiera votar en ViDi. Las propuestas finalistas fueron “Quinquela Martín” (ganadora), “Chato” (segunda) y “Ocampo” (tercera).

La presentación contó con la presencia de legisladores, autoridades del Concejo Deliberante, referentes educativos y culturales, y representantes de todos los bloques políticos locales.