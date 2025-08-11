Villa María: inició la capacitación del nuevo Servicio Especial de Operaciones Motorizadas

La Municipalidad de Villa María dio inicio a la capacitación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM), una nueva fuerza de la Policía de Córdoba enfocada en intervenir en eventos masivos y situaciones de disturbio. El entrenamiento, que se desarrolla en la sede de la Escuela Granja, contempla la formación de 19 aspirantes y tendrá una duración de 30 días.

El intendente Eduardo Accastello destacó que se trata de “una política pública que diseñó el gobernador Martín Llaryora junto con el ministro de Seguridad, en articulación con el Comando Central de la Policía, la Guardia Local y la Municipalidad”. Según señaló, el SEOM permitirá “contar con miembros especializados y con la capacidad de estar al lado de los vecinos en momentos claves”.

Accastello remarcó que la creación de esta fuerza especial se suma a otras medidas preventivas y de coordinación con distintas instituciones, lo que ha permitido “bajar un 28% la inseguridad en el último semestre”.

El comisario general Cristian Gómez precisó que “durante treinta días vamos a llevar adelante esta capacitación para que Villa María, como las grandes ciudades, tenga presencia de todos los grupos especiales con los que cuenta la Policía”. Además, subrayó la importancia de la formación constante para contar con personal “más profesional y a la altura de las exigencias sociales”.

Por su parte, la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez, indicó que el grupo tendrá su base en la Terminal de Ómnibus, un lugar “neurálgico” que requiere presencia especializada. “Ver patrullar en nuestras calles a este tipo de grupos especiales nos da mucha tranquilidad”, afirmó.

El jefe de Departamento de Acción Interior Sur del SEOM, Guillermo Morán, explicó que la unidad trabajará principalmente con motocicletas de alta cilindrada y equipamiento antidisturbios, realizando operativos en manifestaciones, eventos deportivos y cápsulas de seguridad. Para Villa María fueron asignadas seis motos, que operarán de forma articulada con otras fuerzas de seguridad.

La formación incluye instancias teóricas y prácticas, y una vez finalizada, el SEOM entrará en funciones para reforzar la seguridad en eventos masivos y operativos preventivos en la ciudad.