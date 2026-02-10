Juez acusó a De Loredo de pactar con el peronismo en 2023: "Quería no creerlo, pero sucedió"

El senador nacional Luis Juez volvió a sacudir el escenario político cordobés al denunciar públicamente un supuesto acuerdo político entre Rodrigo de Loredo y el peronismo provincial en la previa de las elecciones de 2023. Considero que fue una traición política y una maniobra funcional al oficialismo para dividir a la oposición.

"Vinieron y me lo dijeron: ‘De Loredo no va a ser compañero tuyo. Ya está arreglado el tema. Pasó esto, está esto, comimos un asado en tal lado, ahí en el Bosque (country de nota norte de Córdoba), pim, pim, pim’", relató Juez. Y agregó: "Yo quería no creerlo, pero todo eso que me dijeron en aquel momento, cuatro meses antes, 40 días antes, sucedió”.

Estas declaraciones se dan, sorpresivamente, 10 días después de la foto de unidad de la oposición en Laboulaye. Allí coincidieron los diputados de La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Estas tensiones terminan de confirmar el adelanto de Perfil Córdoba sobre un quiebre en la relación de las principales figuras opositoras.

Juez insistió en que el dirigente radical fue funcional a ese esquema: "A rodrigo lo usaron en el 2023 y lo van a usar ahora. Yo se lo digo de corazón. Lo van a utilizar y lo van a utilizar más". Y recordó el conflicto interno de 2023: "Yo le dije: ‘Rodrigo, vos me acompañás como candidato a gobernador, ganamos por 20 puntos’… pero me dijo que iba a ser intendente porque ganaba por 18 puntos, pero se equivocó".

Detrás de la foto: los ruidos que sacudieron la aparente unidad de la oposición

El senador sostuvo que De Loredo fue inducido a romper la estrategia de unidad opositora y que el oficialismo utilizó su figura para fragmentar el armado electoral. "Los peronistas con este tema juegan a la mancha con los aviones, son rápidos, son pícaros, son vivos, saben cómo funciona", afirmó.

"Te van a dar un nivel de centralidad para que vos no pierdas protagonismo… porque hay tipos que se autoperciben: si no están en el poder, se sienten muertos, creen que son extras de The Walking Dead", aseguró el senador.

Luis Juez participó del streaming que hace habitualmente el concejal del peronismo Diego Casado. Cuando le consultó si quería ser gobernador o bajarse de la candidatura, el senador respondió: “si tengo que llevar el bidón de agua lo llevo, pero me lo tenes que demostrar en serio, no me digas ‘necesitamos un gesto’”, retrucó el dirigente en clara alusión al exdiputado radical.

La Iglesia se pronunció sobre la baja de la edad de imputabilidad y pidió revisar el proyecto en debate

En paralelo, Juez volvió a proyectarse políticamente hacia 2027 y ratificó que mantiene intacta su ambición de gobernar la provincia. "Sueño con ser gobernador. Lo intenté tres veces, no pude… Si las condiciones se dan, lo vamos a volver a intentar", afirmó, descartando cualquier gesto de renunciamiento. "No será porque me he cagado, porque he arrugado o porque he mariconeado", lanzó.

La búsqueda de los dirigentes peronistas

Juez está lanzado en la campaña política. Asegura que necesita de muchos sectores para poder derrocar al radicalismo. También presentó su estrategia de construcción política con la metáfora del "camión jaula": "Hemos decidido cambiar de vehículo. Tenemos un camión jaula. Los voy a cargar a todos… Hay muchísima dirigencia honorable, decente, forreada, ninguneada porque no son parte del círculo áulico del histérico del gobernador".

Otro eje central fue la denuncia por corrupción en el gobierno de Martín Llaryora, a la que definió con la expresión "uñas largas". "Están cebados los muchachos porque no tienen límite. Nadie se anima a decirles: ‘Che, loco, eso que estás haciendo es una locura’", sostuvo. Y agregó: "Se sienten dueños de todo".

Finalmente, rechazó la idea de ser una oposición obstruccionista y se definió como un dirigente elegido para controlar al poder: "Me faltaron 57.000 votos para ser gobernador y me sobraron 57.000 para controlar al gobierno", dijo, cuestionando además las reformas institucionales que limitan el acceso a la información pública: "Modificaron la ley del Tribunal de Cuentas y nosotros no podemos acceder a los números".