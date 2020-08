Algunos gremios docentes se oponen al plan de Larreta

Los gremios docentes más combativos expresaron su rechazo a la iniciativa y su preocupación ante la posibilidad de que este regreso programado genere contagios de coronavirus tanto en los alumnos como en los docentes. “Es una situación preocupante, pero no me llama la atención. Es una muestra más de la política de educativa del Gobierno porteño. Rodríguez Larreta prefiere que se contagien los alumnos, o hacer veredas, en lugar de darles computadoras o instalar infraestructura para que estudien”, aseguró, Eduardo López, secretario General de UTE y Gremial de Ctera. “Crearon una nueva brecha, la digital. Si un chico tiene computadora estudia, de lo contrario se queda sin estudiar”, agregó. Otro de los gremios de docentes que también se oponen a este retorno anticipado de los alumnos a clases es Ademys. “En la Ciudad de Buenos Aires no están dadas ni las condiciones epidemiológicas ni de seguridad e higiene básicas para el retorno a las clases presenciales. Tanto los protocolos de Nación como los de Ciudad son absolutamente impracticables en las escuelas públicas porteñas, como ocurre en la mayoría del país”, aseguraron desde este sindicato, a través de un comunicado. “A lo largo de toda la cuarentena, no se han realizado las obras necesarias de reparación y acondicionamiento de infraestructura, ni se ha destinado el presupuesto necesario para la compra de insumos de limpieza básicos y la contratación de personal auxiliar de limpieza de refuerzo”, señalaron. Por último, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) afirmaron a PERFIL que “el proceso de educación a distancia fue muy complejo y relativo, con un gran esfuerzo por parte de los docentes que pagaban su propia Internet. Para volver a la presencialidad hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con una gran presencia del Estado, que garantice el proceso educativo”, agregó Sergio Romero, secretario General del gremio.

Romero señaló que su gremio decidió que si no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria los afiliados a UDA se podrán retirar de las escuelas. “Cuidamos la salud de nuestros afiliados. Si no están dadas las condiciones de salubridad, tanto para los chicos como para los docentes no avalaremos el regreso a las aulas”, concluyó.