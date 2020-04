Por qué el jueves se multiplicaron las muertes por coronavirus en Argentina

por Julian D'Imperio

Este jueves 9 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación informó de la muerte de 14 personas por coronavirus, el más alto en lo que va de la pandemia en la Argentina, que venía registrando cifras de un dígito de víctimas fatales cada día. A raíz de lo sucedido, en las redes sociales comenzaron todo tipo de especulaciones e hipótesis, incluso, hasta del médico pediatra y ex Presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, quien sugirió que podía estar vinculado al amontonamiento de jubilados de la semana pasada en bancos para percibir sus haberes.

Una semana después del lamentable suceso con los jubilados en los bancos, pasamos de 2 fallecidos por día, a 14. Me llama la atención. Solo eso. — Dr Carlos Kambourian (@DrCKambourian) April 10, 2020

Lo cierto es que PERFIL habló con dos infectólogos y un epidemiólogo que rápidamente descartaron la teoría de Kambourian. En primer lugar, porque, según detalló Angela Gentile, infectóloga que forma parte del Comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, "esta foto de ayer fue 10 días antes, son casos que se contagiaron 9 o 10 días antes, es decir el 1 de abril, y lo de los bancos fue el 3 de abril, teniendo en cuenta que la información que tenemos es que al noveno día el 97% de los infectados tiene síntomas y el período de incubación va de uno a 14 días. Faltaría un poco para eso", aclaró en diálogo con PERFIL hoy, viernes santo en el que el Ministerio ya anticipó que no brindaría los habituales relevamientos diarios.

Coronavirus en Argentina: se confirma una nueva muerte y ya son 82 los fallecidos

Pero para entender el porqué, Gentile y también el epidemiólogo Roberto Chuit coincidieron en decir que es muy temprano para entender como una "tendencia" el incremento de muertes. "Hay que ver si efectivamente en los siguientes días se mantienen esas cifras, que además, entendemos como cifras que teníamos previstas según los modelos que teníamos. No es algo para alarmarse por ahora", afirmó Chuit a este medio.

Incluso, el infectólogo Ricardo Tejeiro aseguró a PERFIL que la descentralización de los análisis de Covid-19 del Instituto Malbrán puede generar que "se empiecen a conocer más cifras y más rápidamente".

No obstante, el punto clave en el que todos coincidieron es en la demora que puede llevar el testeo de un paciente o víctima fatal del virus. Es decir que, el Malbrán y los nuevos laboratorios tienen un tiempo hasta confirmar si una persona murió por el virus o por otra patología y eso puede acumular registros de muertes en el informe oficial de la cartera de Salud.

"Hasta que no sea una tendencia no habría que alarmarse. Muchas veces hay pacientes que mueren con patologías que no llegaron sus resultados y llegan días después. Y también hay algunos que fallecen que se cree que puede ser por coronavirus, que se le toman las muestras y eso se demora más que el paciente que se está haciendo control. Esperaría a ver si es una tendencia que por ahora no pareciera ser", detalló Chuit.

Por último, Gentile recordó que hasta ahora las cifras indican una "meseta" más que un "pico" ya que recién se duplicaron los casos en 10 días y que lo ideal es llegar de la misma manera a mayo, sin picos.

*Con colaboración de Bárbara Defoix

J.D. / C. P.