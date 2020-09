Víctimas en riesgo por violencia de género podrán percibir una prestación económica de Anses

La ANSES y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) otorgarán una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

La prestación será una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que se abonará durante seis meses consecutivos.

La finalidad de beneficio es "contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias".

En este marco, el Decreto 734/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial crea el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Razones de Género – Acompañar–, destinado a personas que estén en situación de riesgo por violencia de género.

Acompañar es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Monotributo Social, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

En este marco, en junio pasado, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y la ministra del MMGyD, Elizabeth Gómez Alcorta, acordaron establecer líneas de acción conjunta para impulsar proyectos vinculados a la protección de mujeres y personas LGBTI+.

Para asegurar la implementación del programa, Fernanda Raverta junto a todas las direcciones del organismo realizaron una capacitación virtual conjunta con el MMGyD.

En el interior del país se habían conocido recientemente algunas medidas similares, como la anunciada el 29 de julio por el municipio correntino de San Roque, que determinó un subsidio de 5.000 pesos por mes, durante cuatro meses, a mujeres que sufren ataques machistas, en el contexto de una provincia con altos índices de femicidios y otros hechos de violencia de género.

Tras varias denuncias por violencia de género designan a una mujer en la PSA de Salta

La decisión de otorgar ese beneficio fue tomada por el intendente del Frente de Todos de San Roque, Raúl Hadad, ante la creciente demanda de mujeres que escapan de sus exparejas por ataques violentos y que quedan abandonadas sin sustento y, generalmente, con hijos menores.

Esta localidad tiene una población total de 16.000 mil habitantes y, en lo que va de 2020, se duplicaron las denuncias por distintos hechos de violencia de género en San Roque, según fuentes de este municipio.

LR