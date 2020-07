Se vende la casa donde se crió Yupanqui y proponen que la conviertan en un museo

La noticia de la venta de una propiedad frente a la estación de tren de J. A. de la Peña, en Pergamino, encendió algunas alarmas, entre otras, la de Roberto Chavero, hijo de Atahualpa Yupanqui. Es que esa casa, sobre la ruta 188 que une a esa pequeña localidad con la cabecera del partido, fue habitada por el mítico folclorista nacido el 31 de enero de 1908 en Campo de la Cruz.

“Vivió de niño en esa casa, porque mi abuelo José Demetrio, era ferroviario. Mi padre nació a dos kilómetros de allí y cuando a mi abuelo comenzó a trabajar en el ferrocarril, lo nombraron en Peña, ahí se instaló con la familia, cuando mi padre tenía dos años y vivieron unos cinco años , más o menos. La estación estaba enfrente. Luego, a mi abuelo lo trasladaron a 9 de julio, a Agustín Roca, cerquita de Junín, y después, finalmente, a Junín. Pero su niñez primera, digamos, la pasó en Peña”, cuenta a PERFIL el hombre preside la Fundación Atahualpa Yupanqui, que tiene un museo en Cerro Colorado, Córdoba.

Roberto Chavero.

En el frente de la casa en cuestión sólo hay una placa alusiva a “Don Ata” y en el pueblo todos conocen esa propiedad como “la casa de Atahualpa". Chavero y personalidades ligadas al quehacer cultural de Pergamino, sienten que llegó la hora de que esa localidad tenga un lugar para recordar a Yupanqui, y que la compra de esa propiedad podría ser el punto de partida para que finamente haya un lugar dedicado al músico y escritor. “Hay mucha gente que siente que es el momento de que Pergamino se ponga las pilas, digamos, para que haya un lugar dedicado a Yupanqui y a lo que representa como paradigma de la cultura argentina y universal”, se entusiasma.

“Es un lugar que está bastante deteriorado, lo único que se puede llegar a conservar son esas paredes anchas, que se hacían antes, no sé si de 25 o 35 centímetros, pero la casa en sí misma está en muy malas condiciones. Tiene un patio atrás, más o menos amplio. Yo estuve allí hace unos años. Hay inquietudes de mucha gente, la idea de armar algo allí para que funcione un centro cultural, se están movilizando ideas”, cuenta Chavero y admite, que si bien +el no encabeza ninguna movida, se puso a disposición de quien pueda llevar adelante el posible museo o centro cultural para facilitar exposiciones, charlas, talleres, investigaciones, en fin, toda la actividad cultural que desarrollan en Córdoba, pero esta vez sería en el lugar donde nació Yupanqui.

Como difusor del legado artístico del creador de “El arriero va”, Chavero señala que su padre dejó una obra inmensa, no solo musical sino también literaria. Y que personajes con su talento, “son mojones, son referencias y son posibilidades para ir transmitiendo a los más jóvenes las enseñanzas de gente que es reconocida en todo el mundo. Hace dos meses me llegó una versión de “Los ejes de mi carreta” en turco. La obra de mi padre está circulando en Japón, tenemos dos o tres músicos japoneses que recorren Oriente en parte usando la obra de mi padre. Son figuras que tienen que ser faros que ayuden a los jóvenes a guiarse en la vida y en sus construcciones personales. Ojalá se puedan reunir voluntades alrededor de la obra y del pensamiento de mi padre. Una forma de recuperar una identidad que es, como decía él, lo regional, lo autóctono, pero con contenido universal, que es lo que nos integra al mundo. Por eso él es reconocido en todo el mundo”, explica y enumera:” Mstislav Rostropóvich organizaba festivales en Arles, en Francia y lo invitó un par de veces a participar junto a grandes músicos de la música clásica. Grandes escritores como Germán Arciniegas y Miguel Angel Asturias, lo reconocían como un par como escritor y como pensador. Estamos hablando de una figura que en la Argentina todavía lo tenemos como el folclorista, el cantor de chacareras y de milongas pero no logramos ver la dimensión que él tenía. No es un reproche. Tiene que también con la tarea que nosotros hacemos como difusión. No logramos ver que él marcó un rumbo y que a lo mejor ese rumbo nos sirve a todos para encontrar un camino que la Argentina evidentemente todavía no encontró”.

Chavero se esperanza con que las autoridades locales tomen la decisión correcta. “Venimos charlando con el delegado de Peña, Luis Alberto Monthieu, mostrándoles que quienes tienen realmente las herramientas para poder hacer algo con ese solar, son las autoridades locales. Nosotros no tenemos plata para llevar adelante un proyecto así. Hasta el INTA tiene proyectos de extensión educativa para las comunidades rurales, creemos que esto entraría hasta en ese marco. Está pendiente una charla con la municipalidad de Pergamino, que es la que “ronca fuerte” en definitiva en estas cosas”, completa.