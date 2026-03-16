Comienza en China la selección de quienes participarán del Festival de Tango de Argentina

La ciudad de Chengdu será sede del evento por el que se seleccionarán los participantes de China para el Festival de Tango de Argentina 2026. Será entre el 2 y el 6 de abril en la Primera Semana de la Cultura del Tango de la Argentina Tango de ATAC, entidad que a fin de año obtuvo la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las parejas chinas competirán con la música en vivo de la orquesta de tango La Juan D'Arienzo, que viajará especialmente a la ciudad de Chengdu, que con más de 20 millones de habitantes es motor de la economía en el oeste y, además, es cuna de la mayor reserva de pandas del mundo, animal que es la imagen pública de esta metrópolis.

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La nueva Alianza de Tango Argentino en China (ATAC) que obtuvo la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para organizar la Selección de Gran China para el Campeonato Mundial de Tango Argentino 2026 tiene por presidente a Huang Lee, y tiene miembros del Consejo de asesores en las ciudades chinas de Hangzhou, Zhengzhou, Hong Kong, Chongqing, Beijing, Nanjing, Taipei, Qingdao, Shanghai, Xian, Shenzhen, Chengdu, Wuhan, Suzhou Qingdao y Tianjin.

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“El tango tiene más de 20 años de desarrollo en China y pasó de ser una expresión cultural de nicho hasta alcanzar una comunidad cultural con cierta escala e influencia. Por eso, las industrias culturales relacionadas con el tango florecieron en muchas partes del país. Con el fin de promover aún más el desarrollo de alta calidad del arte del tango argentino en China e impulsar un intercambio profundo y sostenible entre los talentos del tango chino y la comunidad del arte del tango argentino, el promotor y defensor de la industria más influyente del tango de China, inició y creó ATAC”, explicó Huang Lee, el presidente.

ATAC tiene la intención de profundizar la cooperación y el intercambio con el ámbito artístico del tango con Argentina, invitando a más campeones mundiales a China para realizar talleres y presentaciones, y al mismo tiempo lanzará más políticas de incentivo para impulsar el desarrollo próspero de la cultura del tango en China.



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