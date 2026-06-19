Descubren en París siete obras inéditas de Mozart que nunca fueron interpretadas

La comunidad internacional de la música clásica recibió una noticia de enorme relevancia tras el descubrimiento en París de un manuscrito inédito de Mozart que permaneció oculto durante más de dos siglos. El hallazgo fue confirmado por la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), que calificó el documento como una pieza de valor excepcional para la investigación musical.

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El cuaderno contiene siete obras desconocidas del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, además de ejercicios y lecciones musicales que permiten reconstruir aspectos poco documentados de su vida durante una de las etapas más complejas de su carrera.

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Cómo apareció el manuscrito perdido de Mozart

El descubrimiento fue realizado por el conservador François-Pierre Goy mientras revisaba un conjunto de manuscritos anónimos pertenecientes a los archivos de la institución francesa. Lo que inicialmente parecía un documento sin identificar terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos musicales más importantes de los últimos años.

El manuscrito consta de 44 páginas y fue sometido a un exhaustivo proceso de análisis y verificación que culminó a finales de abril. Los expertos de la prestigiosa Fundación Mozarteum de Salzburgo, principal referencia mundial en el estudio del compositor, confirmaron finalmente su autenticidad.

Siete obras inéditas que nunca fueron escuchadas

El aspecto más sorprendente del hallazgo es la presencia de siete piezas musicales jamás interpretadas en público. Las composiciones, escritas para flauta y arpa, tienen una duración total aproximada de 20 minutos y permanecieron desconocidas para músicos e investigadores durante casi dos siglos y medio.

Las obras serán presentadas oficialmente durante la tradicional Fiesta de la Música de Francia, en un concierto organizado por la Orquesta Filarmónica de Radio France. La interpretación estará a cargo de la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez, quienes trabajaron en la preparación de las partituras durante las semanas previas al estreno.

La relación entre Mozart y una joven alumna aristócrata

Más allá de las nuevas composiciones, el cuaderno ofrece una valiosa ventana a la actividad de Mozart como docente. El material reúne ejercicios y lecciones que impartió entre mayo y julio de 1778 a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y reconocida arpista de la nobleza francesa.

Los especialistas sostienen que el manuscrito refleja de manera directa el método de enseñanza utilizado por el compositor. Las páginas muestran cómo Mozart desarrollaba una idea musical inicial y luego trabajaba junto a su alumna para completar las distintas partes de la composición.

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Las investigaciones revelaron que las obras no fueron escritas íntegramente por Mozart. En algunos fragmentos, el músico redactaba la parte destinada al arpa y permitía que su alumna completara la línea de flauta. En otros casos, el procedimiento se invertía.

Esta dinámica convierte al manuscrito en un documento único para comprender los procesos creativos y pedagógicos del compositor, una faceta mucho menos conocida que su extraordinaria producción artística.

Las claves que permitieron autenticar el documento

La autenticidad del manuscrito fue confirmada gracias a una combinación de estudios paleográficos y análisis materiales. Los expertos identificaron características típicas de la escritura musical de Mozart, especialmente en el trazado de las claves de sol y de fa.

Posteriormente, las partituras fueron comparadas con otros manuscritos autógrafos digitalizados del compositor. Las similitudes encontradas reforzaron la hipótesis inicial de que el documento pertenecía efectivamente al músico austríaco.

A ello se sumó un detallado examen del papel utilizado. Los investigadores comprobaron que se trataba de papel de fabricación francesa con marcas y sellos coincidentes con otros documentos vinculados a Mozart durante su estancia parisina.

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El hallazgo también aporta nueva información sobre la última permanencia de Mozart en París, ocurrida en 1778. Se trata de un período relativamente poco documentado dentro de su biografía, por lo que cualquier material original adquiere una relevancia extraordinaria para musicólogos e historiadores.

Los expertos consideran que este descubrimiento permitirá profundizar el conocimiento sobre las actividades profesionales del compositor en Francia, sus vínculos con la aristocracia local y su trabajo como maestro de música.

Para los especialistas, el manuscrito constituye mucho más que la aparición de nuevas partituras. Representa una evidencia directa de los procesos creativos de uno de los mayores genios de la historia de la música y amplía el catálogo conocido de su producción artística.

El director de la Biblioteca Nacional de Francia, Gilles Pécout, definió el hallazgo como un descubrimiento de enorme importancia que enriquecerá los estudios sobre el compositor durante las próximas décadas.